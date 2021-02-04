السيناتور “بن زعيم” يؤكد : اعداد جهاز جديد للنهوض بمجال العمل والتشغيل في الجزائر

نقل الاستاذ السيناتور بن زعيم عبدالوهاب إجابات وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب والتي طرحها على مستوى المجلس الشعبي الوطني وكانت الإجابات كالآتي :

– تأكيد ثم تأكيد على العمل من أجل انهاء وتسوية عمال ماقبل التشغيل وأكد وزير العمل والتشغيل أن إدماج الشباب العاملين في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني,

أكد أيضا السيد جعبوب” إستفادة مليونين و 228 الف و 500 شاب من هذا الجهاز منذ 2008 الى غاية 31 أكتوبر 2019 حيث تم ترسيم عدد معتبر منهم في عدة قطاعاتادارية واقتصادية عمومية وخاصة”.

وأضاف الوزير بأنه “سيتم التكفل بالشباب العاملين المنتسبين لهذا الجهاز من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين والتعليم المهنيين الى نهاية أكتوبر 2019 من أجل ادماجهم نهائيا في عالم الشغل وذلك وفق المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الاقدمية “.



وذكر ذات المسؤول بالجهود التي تبذل بتنسيق العمل مع كل الجهات المعنية من أجل ادماج هؤلاء الشباب مهنيا والمقدر عددهم ب 365 الف منتسبا، معلنا بأن قطاعه بصدد اعداد جهاز جديد للنهوض بمجال العمل وذلك بالتنسيق مع كل القطاعاتالمعنية لتحسين قابلية التشغيل مع الاعتماد على التوافق والمؤهلات العلمية والتكوينية واحتياجات سوق العمل من أجل امتصاص البطالة”.

كما ألح الوزير على تعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية وانشاء مناصب شغل جديدة .هاته الحلول لطالبي الشغل الجدد