الجزائر : وثائق الملفات الطبية الخاصة بمتقاعدين الجيش الوطني الشعبي

نظرا للأحداث الأخيرة التي عرفتها تحديثات الملفات الطبية الخاصة بمتقاعدين الجيش وذويهم ، من الواجب علينا توضيح لإخوتنا العسكريين القدم جميع الملفات الجديدة وما تشمله من جميع الوثائق الطبية.

وثائق الملفات الطبية

المساعدة الطبية للإنجاب الخاصة بنساء المتقاعدين من الجيش

– يجب على الطالب المساعدة الطبية للإنجاب ان يكون متزوجا مند سنتين على الأقل.

– الملف الاداري.

– نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجين.

– الاعتراف بالزواج.

– شهادة عائلية.

الملف الطبي

ملئ الاستمارة للحصول على كفالة الانجاب عن طريق المساعذة الطبية.

مع تحديد اسم العيادة المتخصصة تحمل عناوين العيادات المختصة والمتعاقدة مع االصندوق العسكري للضمان الاجتماعي.

ملاحظة

التقارير الطبية المطلوبة تنجز من طرف طبيب اخصائي في امراض النساء والتوليد والعقم.



ملف العمليات الخاصة بالولادة القيصرية و الطبيعية

– تقرير طبي للعملية مؤشرة من طرف الطبيب الجراح (طبيب مختص).

– شهادة مكوث بالمستشفى.

– صك بريدي مشطوب.

– اشعار بالشطب.

– بيان الولادة او شهادة ميلاد الابن او البنت.

– شهادة عائلية.

– نسخة من كفالة الزوجة او الضمان الاجتماعي.

– فاتورة خاصة بالعملية تكون خاضعة لجميع القوانين الحسابية TVA.

ملف العمليات الجراحية

– تقرير طبي للعملية مؤشرة من طرف الطبيب الجراح

– نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي أو الكفالة

– شهادة المكوث في المستشفى

– صك بريدي مشطوب

– إشعار بالشطب

– ورقة العلاج الطبي

– فاتورة خاصة بالعملية تكون خاضعة لجميع القوانين المحاسبية TVA