الجزائر.. هل يرحل بلماضي بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية؟

تلقت الجماهير الجزائرية صفعة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خروج منتخب بلادها من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

جاء خروج المنتخب الجزائري بعد الخسارة من نظيره الموريتاني بهدف نظيف، في المباراة التي شهدت تأثر كبير للاعبين الجزائريين فنيًا وبدنيًا، مما جعلهم يجدون صعوبة كبيرة في الوصول لمرمى موريتانيا ومن ثم التسجيل، لتنتهي المباراة بخسارة الجزائر بهدف نظيف.

ملخص مباراة الجزائر وموريتانيا

بلماضي يواجه شبح الإقالة من تدريب منتخب الجزائر

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن اتحاد الكرة الجزائري يدرس إقالة المدرب جمال بلماضي، بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023 من مرحلة المجموعات.

وأشارت إلى أن المستويات التي تقدمها الجزائر تحت قيادة بلماضي أصبحت سيئة للغاية، حيث يعاني المنتخب من الجماعية في الأداء والافتقار للأفكار التكتيكية، كما أن المنظومة الدفاعية لم تعد كما كانت عليه خلال الكان 2019.

وشددت التقارير على أن بلماضي جعل هناك حالة من التفكك وسط اللاعبين بسبب كثرة الخلافات التي أحدثها مع عدد مع عدد من نجوم المنتخب وعلى رأسهم رياض محرز، والذي كان يدرس الاعتذار عن الانضمام للمنتخب الجزائري خلال كأس الأمم هذه النسخة، بسبب معاملة المدرب السيئة مع النجوم داخل المنتخب الجزائري.

وأوضحت التقارير أن هناك اجتماعًا لاتحاد الكرة الجزائري خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون هناك قرارًا واضحًا بشأن المدرب جمال بلماضي والجهاز الفني، بعد الخروج المبكر للغاية من كأس الأمم الإفريقية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تواجد في المركز الرابع والأخير بمجموعته برصيد نقطتين بعد الخسارة من موريتانيا، فيما صعد المنتخب الموريتاني لأول مرة في تاريخه لدور الستة عشر بعدما جمع 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ليصعد كأحسن ثالث.