الجزائر: عقد إجتماع بولاية قسنطينة لدراسة وضعية الولاية برئاسة السيد أحمد ساسي عبد الحفيظ

عقد إجتماع خصص لدراسة وضعية برئاسة والي ولاية قسنطينة السيد أحمد ساسي عبد الحفيظ بمقر الولاية بحي الدقسي عبد السلام وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية ورئيس بلدية قسنطينة, الأمين العام لبلدية قسنطينة, المندوبون البلديون, مديري إدارة البلدية, المراقب المالي وأمين خزينة البلدية ومدراء المؤسسات العمومية البلدية والمؤسسات العمومية الولائية و مدير شركة سونلغاز ومدير شركة سياكو, وقد تم تناول عدة مواضيع ذات صلة بـ :

1- ملف ممتلكات البلدية وتطهير الميزانية حيث قدم السيد مدير الإدارة المحلية العرض والذي تطرق فيه إلى :

– الوضعية العامة التي تتعلق بممتلكات البلدية من حيث الأملاك المستغلة والغير المستغلة سواء حظائر المحلات التابعة للبلدية أو الأسواق جوارية أو حظائر السيارات والتي أحصت مصالح الولاية 28 سوق بإقليم البلدية وعن وضعية المحلات التابعة للبلدية فمنها ماهو مستغل ومنها المغلقة أو المعروضة للكراء ومنها ماهو معروض للبيع ومنها مايحتاج إلى تهيئة سواء الربط بشبكة الماء والصرف الصحي والكهرباء, كما تطرق في العرض الى ملف الجباية ووضعية الرسم على اللوحات الإشهارية وبعد النقاش أعطى السيد الوالي بعض التعليمات فيما يخص إعادة تثمين ممتلكات البلدية وتحسين التحصيل الجبائي :

– لا بد من إسترجاع هذه المحلات المعروضة للكراء أو البيع أو المغلوقة لإعادة الإستغلال الأمثل لها.

– البحث عن الأسباب الحقيقة وراء عزوف الزبائن على دخول الأسواق المهجورة والاقتناء من هذه المحلات التابعة لها اذا كانت تستدعي إعادة تهيئتها أو تكملة النقائص الموجودة من حيث التهيئة والربط بالشبكات أو تنظيف محيطها إذا كانت متسخة وكلها تدخل في إطار مسؤولية البلدية في التسيير وتنظيم هذه المحلات والأسواق التابعة لها.

– لا بد من الإستفادة من الجباية المتعلقة باللوحات الإشهارية عبر الإتصال بأصحابها اذا كان يستخدمها أو إزالتها اذا كان لا يحتاج إليها لأنها بمظهرها السيئ والمهترئ تفسد الوجه المعماري للمدينة.



2- الملف الثاني يتعلق بعقود التعمير والذي قدمته مديرة التعمير للبلدية :

حيث قدمت بعض الإحصاءات المتعلقة بملف الشاليهات وملف البناء الريفي الفردي و ملف تسوية ومطابقة البنايات في إطار قانون 08/ 15 ففي برنامج إعادة تأهيل الشاليهات يوجد 14حي ب 3355 شالي على مستوى البلدية أما عل مستوى مديرية العمران فهي 2197 ملف, عدد الملفات المدروسة 1997 عدد الملفات المستلمة 1734 اما فيما يخص شهادات المطابقة فيوجد منها ماهو مقبول ومؤجل بتحفظ وغير مقبول لأسباب متعددة تتعلق بالملكية وعدم إحترام مخطط المطابقة أو لتعدي على ملكية الغير. وكذلك التطرق لملف البناء الريفي المدعم حوالي 480 ملف والذي وصلت عدد الإستفادات المقدمة والمسلمة ب 178 إستفادة وكذلك التطرق لرخص التجزئة.

وقد تدخل الوالي بإستفسار عن الفارق الكبير بين الملفات المودعة في البلدية وتلك الموجودة على مستوى مديرية التعمير بفارق كبير والذي أفاد المتدخلين بأنه راجع إلى عدة أسباب وأخطاء إدارية أرتكبت من قبل تسببت في تعطيل وصعوبة التعامل مع الملف والذي أمر السيد الوالي بضرورة التسريع والتنسيق أكثر بين مديرية التعمير ومديرة السكن ومصلحة التعمير بالبلدية من أجل القضاء على هذه المشاكل.



3- أما الملف الثالث فيتعلق بالبرامج التنمية البلدية :

سواء الممولة من ميزانية البلدية أو تلك الممولة من ميزانية الولاية أو من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أو من المخطط القطاعي للتنمية حيث قدم العرض الأمين العام لبلدية قسنطينة وشمل التطرق الى برامج تتعلق بإنجاز ملاعب وملاحق رياضية أو دراسة ومتابعة وإنجاز مدارس إبتدائية أو برامج لإعادة تهيئة الطرقات أو إعادة تهيئة شبكات المياه والصرف الصحي لبعض الأحياء وكذلك إعادة تهيئة الأرصفة والإنارة العمومية, إقتناء تجهيزات الإعلام الآلي لبعض الإدارات التابعة للبلدية أو برامج أو إقتناء شاحنات صغيرة للمطاعم المدرسية أو إعادة تهيئة مقر البلدية القديم وكذلك تهيئة بعض المندوبيات التابعة للبلدية.



4- ملف عقود التعمير

حيث أمر السيد الوالي بضرورة التسريع والتنسيق أكثر بين مديرية التعمير ومديرية السكن ومصلحة التعمير بالبلدية من تحريك هذا الملف و القضاء على المشاكل المتعلقة به.

– ملف برامج التنمية البلدية سواء الممولة من ميزانية البلدية أو تلك الممولة من ميزانية الولاية أو من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أو من المخطط القطاعي للتنمية حيث قدم العرض الأمين العام لبلدية قسنطينة وشمل التطرق الى برامج تتعلق بإنجاز ملاعب وملاحق رياضية أو دراسة ومتابعة وإنجاز مدارس إبتدائية أو برامج لإعادة تهيئة الطرقات أو إعادة تهيئة شبكات المياه الصحي لبعض الأحياء وكذلك إعادة تهيئة الأرصفة والإنارة العمومية , إقتناء تجهيزات الإعلام الآلي لبعض الإدارات التابعة للبلدية أو برامج أو إقتناء شاحنات صغيرة للمطاعم المدرسية‎

حيث أمر السيد الوالي بضرورة التسريع والتنسيق أكثر بين مديرية التعمير ومديرية السكن ومصلحة التعمير بالبلدية من تحريك هذا الملف و القضاء على المشاكل المتعلقة به.



– ملف برامج التنمية البلدية سواء الممولة من ميزانية البلدية أو تلك الممولة من ميزانية الولاية أو من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أو من المخطط القطاعي للتنمية حيث قدم العرض الأمين العام لبلدية قسنطينة وشمل التطرق الى برامج تتعلق بإنجاز ملاعب وملاحق رياضية أو دراسة ومتابعة وإنجاز مدارس إبتدائية أو برامج لإعادة تهيئة الطرقات أو إعادة تهيئة شبكات المياه الصحي لبعض الأحياء وكذلك إعادة تهيئة الأرصفة والإنارة العمومية, إقتناء تجهيزات الإعلام الآلي لبعض الإدارات التابعة للبلدية أو برامج أو إقتناء شاحنات صغيرة للمطاعم المدرسية‎.