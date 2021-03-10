الجزائر: طبقا للتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون خرجات ميدانية لمكافحة المضاربة ورفع الاسعار، وتسريع المشاريع السكنية
طبقا للتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بمحاربة المضاربة ورفع الأسعار خاصة ونحن مقبلين على شهر مضان الكريم، باشرت نهار أمس اللجنة الولائية للمشتركة المكونة من مصالح التجارة، الفلاحة و الامن و الدرك الوطنيين عملياتها التفتيشية في اطار محاربة المضاربة في الاسعار و ضمان وفرة المواد الاستهلاكيه .
حيث شملت العملية مراقبة المخازن و غرف التبريد الواقعة باقليم ولاية قسنطينة للوقوف على مدى احترام الأسعار المقننة و التصدي لكل أشكال الاحتكار و المضاربة، بالاضافة الى التأكد من وفرة المواد الغذائية في السوق، و أكد أنه سيتم تكثيف هذه الخرجات الميدانية من أجل مراقبة المخازن و غرف التبريد قبيل شهر رمضان كريم، ومعالجة كل المشاكل الاخيرة المتعلقة بنقص المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية.
بالصور اللجنة الولائية للمشتركة المكونة من مصالح التجارة، الفلاحة و الامن و الدرك الوطنيين تقوم بعملية تفتيش
كما اجرى نهار اليوم السيد ساسي احمد عبد الحفيظ والي ولاية قسنطينة زيارة لمشاريع سكنية بالمقاطعة الادارية علي منجلي مرفوقا بالوالي المنتدب للمقاطعة و المدراء المعنيين، حيث شملت الزيارة معاينة اشغال التهيئة الخارجية لكل من :
– مشروع 4000 سكن عمومي ايجاري بالتوسعة الغربية الذي تشرف على انجازة مؤسسة تسيير مدينتي علي منجلي و عين نحاس حيث من المرتقب أن تنهي الاشغال في غضون 15 يوما .
– مشروع 2000 سكن كوسيدار.
– مشروع 2000+1500 عدل .
السيد الوالي اعطى تعليمات لكل المتدخلين من مديرية التعمير و البناء، مؤسسة eavanam و سونلغاز من أجل معالجة العراقيل المطروحة ميدانيا في أقرب الاجال.
بالصور زيارة الوالي لمشاريع سكنية بالمقاطعة الادارية علي منجلي