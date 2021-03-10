الجزائر: زيارة عمل لوزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة للولاية خنشلة

حلت بولاية خنشلة وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو حيث كان في استقبالها والي ولاية خنشلة السيد علي بوزيدي مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد الامين العام للولاية ،السلطات المحلية، السلطات الامنية والعسكرية، المنتخبين، الاسرة الثورية، الاسرة الاعلامية، حيث استهلت زيارة العمل و التفقد لقطاعها ، باعطاء اشارة انطلاق القافلة التضامنية التحسيسية الولائية تحت شعار “تشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الانتاج الوطني” من مقر الولاية اين استمعت للشروحات المفصلة حول هذه الحملة التضامنية التي ستمس عدد كبير من النساء الماكثات بالبيت بمناطق الظل عبر كامل تراب الولاية، وفي تدخلها اكدت السيدة الوزيرة على اهمية عمل الخلايا الجوارية بهذه المناطق،الذي يمكن القطاع من احصاء والتكفل و مد يد العون للمرأة الريفية

وكانت القاعة المتعددة النشاطات الشهيد صحراوي العيد ببلدية بابار هي المحطة الرئيسية لوزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو أين تم زيارة معرض الزرابي و الصناعات التقليدية بالمكتبة البلدية من انتاج مستفيدات من القرض المصغر من وكالة ANGEM بمشاركة الجمعيات الناشطة في نفس المجال ،و في حديثها مع اهل القطاع اكدت السيدة الوزيرة على ضرورة التفكير في كيفية تسويق المنتوج و ابرازه خارج الولاية،و ذلك بوضع اليات تسهل للمنتجين الحضور في المعارض الوطنية و الدولية و تسويقه حتى في المؤسسات الفندقية لتمكين الزوار و السياح من الاطلاع على المنتوج، كما تم اعطاء اشارة انطلاق دورة تكوينية لفائدة المستفيدات من وكالة تسيير القرض المصغر تحت عنوان “كيفية التسيير المالي للقرض ” و الثانية في مجال تربية النحل، بعدها اشرفت السيدة الوزيرة على :

– امضاء اتفاقية تعاون بين كل من مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن مع المصالح الفلاحية، السياحة و الصناعة التقليدية، و العمل العائلي، التجارة، لتختتم النشاطات المقامة بمناسبة زيارة الوزيرة

– بتسليم قروض لشراء المواد الأولية لفائدة 10 مستفيدات خاصة بوكالة تسيير القرض المصغر ANGEM.

بعدها كانت للسيدة الوزيرة و الوفد المرافق لها زيارة مجاملة تم من خلالها تكريم للسيدة ثابتي حمامة ارملة الشهيد ثابتي الطاهر.

صور من زيارة وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو لبلدية بابار