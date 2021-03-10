الجزائر : جديد وآخر اخبار إدماج عقود ما قبل التشغيل ليوم 10-03-2021

حرصا منا على نشر كل ما هو جديد بخصوص ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل في الجزائر، في هذه التدوينة سوف نتطرق إلى جديد وآخر أخبار عمال عقود ما قبل التشغيل لليوم 10-03-2021.

1- جديد الإدماج في قطاع التربية و التعليم

فيما يخص الادماج في رتب التدريس المديرية العامة للوظيف العمومي ترمي بالكرة في مرمى وزارة التربية وتترك لها المجال لاتخاذ القرار حسب ما ورد في المراسلة 2211 بتاريخ 25/02/2021 لما لا يكون ادماج اصحاب التخصصات التي لم يجدوا لها حل في التدريس كاللغات و التاريخ وغيرها.

إليكم نص التعليمة موضح في الصورة



2- جديد الإدماج في ولاية قسنطينة :

اجتماع اللجنة الولائية لعملية الادماج المهني

تطبيقا لتعليمات السيد والي الولاية، اجتمعت اللجنة الولائية لمتابعة عملية الادماج المهني و الاجتماعي نهار اليوم بمقر الولاية بحي دقسي.

تمحور اللقاء حول النقاط التاليه:

– تقييم عملية الادماج لسنة 2020 حيث تم إدماج حوالي 1800 من حاملي الشهادات في مختلف القطاعات.

– رفع بعض التحفظات حول عملية الادماج في قطاع الصحة و كذا الحماية الاجتماعية الخاصة بالملفات العالقة.

– اكمال عملية الادماج في قطاع التربية الخاصة برتبة مشرف تربية و المقدرة ب 120 منصب في غضون الاسبوع المقبل، و ضرورة الاسراع في في تحديد المناصب الشاغرة لسنة 2021 في قطاع التربية.

– احصاء 42 منصب في قطاع الحماية الاجتماعية لاستكمال عملية الادماج.

– احصاء 37 منصب في قطاع الضرائب.

حيث اسدى السيد والي الولاية تعليمات بضرورة إستكمال الاجراءات الخاصة بتحديد المناصب الشاغرة و ايداعها لدى المراقب المالي لمختلف القطاعات لتنطلق العملية بشكل مكثف خلال اسبوعين

3- توضيح هام جدا بخصوص عمال dias

نزولا عند رغبة الاخوة الذين طالبونا بتوضيح بخصوص التعلمية التي نشرت مؤخرا التي تخص عمال DAIS، هي ارسالية خاصة بولاية المدية صادرة من مدير النشاط الاجتماعي و التضامن الى رؤساء البلديات.

و هذا من اجل تبيلغ التقنين السامين و تكليفهم بإعداد القوائم الاسمية للمستفدين الفعليين أي في حالة نشاط و ادراج اسمائهم في جدول خاص تم نشره في الصفحة وتكون مؤشرة من طرف التقنيين الساميين و رئيس المجلس الشعبي البلدي.

نص التعليمة الخاصة بولاية المدية