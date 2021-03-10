الجزائر: جديد إدماج عقود ما قبل التشغيل في مختلف القطاعات

الكل يعلم بان ملف إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في الجزائر يسير ببطئ شديد، رغم كل الوعود التي قدمتها الحكومة الجزائرية بإدماج كل عمال العقود أصحاب الشهادات الجامعية، وفي هاته التدوينة سوف نتطرق إلى جديد وآخر أخبار عمال عقود ما قبل التشغيل في الجزائر وحوصلة عملية الإدماج التي تمت هاته الأيام والتي شملت إدماج العديد من العمال في عدة قطاعات.

1- جديد عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل بولاية سعيدة محافظة الغابات

في إطار عملية الإدماج بعنوان سنة 2019 قامت محافظة الغابات لولاية سعيدة بإدماج أصحاب العقود التي تتوفر فيهم الشروط وكذا الذين تم توجيههم لمصالحنا من طرف لجنة الطعون الولائية حسب المناصب التالية:

– مفتش رئيس الغابات 02.

– متصرف 02.

-وثائقي أمين محفوظات 01 (توجيه).

-مساعد محاسب 01.

-عون حفظ بيانات 01.

-كاتب 01.

-عون إدارة 01(توجيه).

عون مكتب 01.



أما بالنسبة لعملية الإدماج بعنوان السنة المالية 2020 فالعملية في المرحلة النهائية و تخص 24 منصب وسف ننشرها في الوقت المناسب بمجرد ما يتم الإعلان عن قائمة المدمجين.

2- جديد إدماج عقود ما قبل التشغيل بولاية البويرة

أشرف السيد مدير التربية اليوم الخميس 2021.03.04 على مراسيم تعيين “37 عون حفظ بيانات “حيث كانت له فرصة لتقديم توجيهات و نصائح لهم.

كما تم تمكين جميع المدمجين في هذا السلك من اختيار مناصبهم بالشفافية التامة و ذلك بعرض قائمة المناصب الشاغرة بواسطة جهاز (DATA SHOW)، حسب قائمة الاستحقاق( قائمة معدة من طرف اللجنة التقنية)

التعيين كان بصفة مؤقتة و يلزم صاحبه بالمشاركة في الحركة التنقلية بعد انقضاء 03 سنوات من عملية إدماجه.