الجزائر: تفاصيل مقتل طفل عشية ختانه وتفحم ثلاثة أطفال آخرين

اهتز وسط بلدية تيقوبعين بولاية تيزي وزو. في حدود الساعة السادسة مساءا.على وقع فاجعة أليمة راحت ضحيتها عائلة “ش” الساكنة بقرية” اغزر ازمورن” التابعة لذات المنطقة .في حادثة هزت كيان المنطقة .

حيث راح الضحايا وهم كل من الجدين في العقد السابع من العمر و ابنهما صاحب أل 38 سنة وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الأربعة سنوات و العامين ويتعلق الأمر بشقيقين ولد وبنت وابني عمهما أيضا ولد وبنت إذ راحوا ضحية انفجار قارورتي لغاز البوتان

وحسبما ما تم تداوله اليوم في مختلف الصحف فان الفاجعة تعود إلى تنقل الضحايا السبع على متن سيارة سياحية من نوع ” 305 ” رمادية لاقتناء أغراض العرس إذ كان من المقرر أن يتم هذا الجمعة حفل ختان اثنان من الضحايا كما اقتنوا قارورتين لغاز البوتان وفي طريق عودتهما إلى المنزل بالقرب من مقر سكناهم ذهب والد الطفلين من اجل اقتناء ولاعة من اجل استعمالها في البيت بحيث ليس من فئة المدخنين وبعد عودته قام داخل السيارة بتجريب الولاعةحيث قام بإشعالها حتى اهتزت السيارة بفعل تسرب الغاز من القارورتين على وقع انفجار هائل متبوع باندلاع النيران ليسارع المواطنين الحاضرين بالتدخل من اجل إنقاذ الضحايا حيث أصيب الأطفال الأربع بحروق خطيرة تم نقلهم بإمكانيات عناصر الوحدة الرئيسية التابعة للحماية المدنية التي تدخلت إلى عين المكان وكذا بإمكانيات المستشفى الجامعي ندير محمد إلى العيادة الخاصة بالحروق الكبيرة بالعاصمة إلا أن اثنان من الطفلين لفظا أنفاسهما الأخيرة صبيحة اليوم ويتعلق الأمر بالطفلة “فرح ” وابن عمها الطفل “وسيم ” الذي كان من المقرر أن تتم عملية ختانه فيما لا يزال الطفلين الأخيرين يصارعان الموت.كما تتواجد جدتهما وابنها اللذان أصيبا بحروق متفاوتة بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو بينما الجد تمت إعادته إلى منزله العائلي حيث أصيب بحروق غير خطيرة على مستوى يديه وكان ذلك بسبب تواجده خارج السيارة لحظة وقوع الانفجار الأليم.