أخبار الجزائر

الجزائر تستعد لإستضافة أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا وشمال‎ ‎أوروبا ‏

آياتي خيري

تستقبل جمهورية الجزائر بعد غد الاثنين أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا ‏وشمال أوروبا، بمشاركة نحو 30 دولة.‏
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الجزائر

الجزائر _ مصدر الصورة: العربية

ويسعى هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام ل‎تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأفريقية ‏ونظيرتها من دول شمال أوروبا حول‎ ‎عديد المسائل المهمة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين كالتنمية ‏المستدامة‎ ‎والشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون بينهما على مستوى الهيئات الدولية لاسيما‎ ‎على ‏مستوى الأمم المتحدة. ‏

ومن المتوقع أن يناقش الإجتماع الطرق الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري‎ ‎وتفعيل ‏الفرص المطروحة لتوسيع الشراكة والاستثمار في الاتجاهين. ‏

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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