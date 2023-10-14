الجزائر تستعد لإستضافة أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا وشمال‎ ‎أوروبا ‏

تستقبل جمهورية الجزائر بعد غد الاثنين أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا ‏وشمال أوروبا، بمشاركة نحو 30 دولة.‏

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الجزائر _ مصدر الصورة: العربية

ويسعى هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام ل‎تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأفريقية ‏ونظيرتها من دول شمال أوروبا حول‎ ‎عديد المسائل المهمة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين كالتنمية ‏المستدامة‎ ‎والشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون بينهما على مستوى الهيئات الدولية لاسيما‎ ‎على ‏مستوى الأمم المتحدة. ‏

ومن المتوقع أن يناقش الإجتماع الطرق الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري‎ ‎وتفعيل ‏الفرص المطروحة لتوسيع الشراكة والاستثمار في الاتجاهين. ‏