الجزائر تستعد لإستضافة أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا وشمال أوروبا
تستقبل جمهورية الجزائر بعد غد الاثنين أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا وشمال أوروبا، بمشاركة نحو 30 دولة.
ويسعى هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأفريقية ونظيرتها من دول شمال أوروبا حول عديد المسائل المهمة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين كالتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون بينهما على مستوى الهيئات الدولية لاسيما على مستوى الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش الإجتماع الطرق الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتفعيل الفرص المطروحة لتوسيع الشراكة والاستثمار في الاتجاهين.