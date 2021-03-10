الجزائر : تحديد تاريخ إجراء مسابقة الشبه الطبي بالنسبة للقبولين ملفاتهم

أعلنت وزارة الصحة و السكان الى علم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لرتب : مساعد التمريض للصحة العمومية ،عون رعاية الاطفال للصحة العمومية و مساعد جراح الاسنان للصحة العمومية، و الذين تعذر عليهم الدخول الى حسابهم الشخصي بسبب ضياع الرقم السري،و قصد استرجاع الرقم السري فقط الخاص بهم لطباعة الاستدعاء من الموقع الالكتروني، التقرب من مديريات الصحة والسكان في كل ولاية ابتداءا من اليوم الى غاية يوم الخميس 11 مارس 2021 كاخر أجل مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية .

بإمكان جميع المقبولة ملفاتهم في مسابقة شبه الطبي لالتحاق بالتكوين المُتخصص لمساعدي التمريض، مساعدي جراحي الأسنان وأعوان رعاية أطفال للصحة العمومية، تحميل وطباعة الاستدعاء الخاصّ بهم (كما أرفقنا لكم المثال)، وذلك باستعمال “اسم المُستخدم” وَ “كلمة السّر”، في موقع التّسجيلات لمسابقات شبه الطّبي التّالي : http://formation.sante.gov.dz



– السبت 13 مارس 2021: تاريخ إجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي التمريض، مساعدي جراحي الأسنان، وَأعوان رعاية الأطفال للصّحة العموميّة، الحُضور يكون على السّاعة الثّامنة صباحًا (08:00) بمركز الامتحان، مصحوبين ببطاقة الهوية والاستدعاء. لمعلومت وتفاصيل أكثر يُرجى التّقرّب من إدارة معهد التّكوين شبه الطّبي بولايتكم.- لاستفساراتكم يُرجى التّواصل مع الجهات الرّسميّة عبر البريد الإلكتروني التّالي: insc_formation@sante.gov.dz

بإرفاق كلّ من: “لقب وَاسم المَعني”، “تاريخ المِيلاد”، “اسم المُستخدم”، “رقم التّسجيل”، “موضوع الاستفسار”.

المواد التي يمتحن فيها الطلبة في الجدول المرفق كما يلي:

الفترة الصباحية:من الساعة 9 صباحا الى غاية الساعة 11(علوم طبيعية او رياضيات حسب اختيار المترشح) المعامل:3

الفترة المسائية:من الساعة 13 الى الساعة 15 لغة اجنبية(فرنسية او انجليزية، او ألمانية او اسبانية، حسب اختيار المترشح) المعامل :2