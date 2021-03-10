الجزائر: بوعلام عمورة يؤكد بأن النتائج الأولية للإمتحانات كارثية

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن النتائج الأولية للسداسي الأول جد ضعيفة بل كارثية على مستوى الأطوار الثلاثة في انتظار إتمام عملية التصحيح والإحصاء.

وأوضح ممثل “الساتاف”، أن نتائج السداسي الأول جاءت مخيبة لآمال العديد من المعلمين والأساتذة وتستدعي التدارك في ظل هذا الوضع الصحي المتازم التي تعيه الجزائري وبقية دول المنطقة.

واستشهد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين محدثنا بعدد من العينات، موضحا أن أحد الأقسام بالسنة الأولى متوسط والذي يضم 24 تلميذا، يسجل 14 تلميذا لا يجيد القراءة والكتابة السليمة.



أما بالطور الثانوي فتسجل إحدى الثانويات من بين 192 تلميذا بأقسام السنة الأولى ثانوي لم يحصّل سوى 70 تلميذا المعدل.

وأرجع بوعلام عمورة ضعف النتائج إلى عامل الظرف الاستثنائي الحالي وما خلفه من تدريس بالأفواج، حيث أن التلميذ بدل متابعة دروسه يوميا كما السابق، يجد نفسه الآن يدرس يوما بيوم، وهو ما يؤدي لنسيان الدروس التي أخذها واستفاد منها قبل يومين، وكذلك عزوف الطالبة على الإلتزام بالدروس الخصوصية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، مع غنتشار عدة ظواهر غير مؤلوفة على الطالب الجزائري خاصة في الثانويات وعدم الإلتزام والتقيد بالقوانين المدرجة.



أما السبب الرئيسي بنظر لأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين عمورة فأرجعه إلى عواقب خفض معدل الانتقال بين الأطوار خلال السنة الماضية بسبب جائعة كورونا.