الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الجزائر.. وخطوات الحصول علي النتيجة من رابط موقع bac.onec.dz الرسمي برقم التسجيل

نتائج البكالوريا بالجزائر 2019، ينتظرها الكثيرين من أهل الجزائر والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا جداً، خاصة بعد إعتمادها من وزير التربية والوطنية الجزائرية، وبالتالي أصبحت شهادة البكالوريا 2019 بالجزائر جاهزة للإعلان للطلاب قريبا جدا .

وبعد إعلان نتيجة البكالوريا بالجزائر 2019، يمكن للطلاب أن يستخرجوا كشف نقاط البكالوريا من خلال موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية الجزائرية والذي يتم التسجيل فيه من خلال رقم التسجيل فقط للطلاب الجزائريين، وجدير بالذكر أن هذا الموقع هو الرسمي والمعني بالإعلان عن نتائج البكالوريا بالجزائر 2019.

نتائج البكالوريا 2019 الجزائر

هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم الجزائرية عبدالحكيم بلعابد، تصريحات هامة حول نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر،إذ أوضح أن نتائج تصحيح أوراق إجابات امتحانات البكالوريا قاربت علي الإنتهاء بشكل كبير، وأن العاملين بالوزارة سيبدأون مراجعة الإجابات بشكل نهائي قبل إعتماد نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر قريبا جدا.

وسيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا أو ما تعرف بـ”نتائج الباك 2019 في الجزائر” في موعد أقصاه يوم الخميس 18 من شهر يوليو الجاري، وسترفع النتائج علي رابط موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات فورا ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في البكالوريا 2019 بالجزائر .

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر

بخطوات بسيطة يمكن معرفة النتيجة عبر رابط موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات http://www.onec.dz/ وبعد ذلك سيتم إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.

والخطوة التالية سيقوم الطالب بإدخال الرقم السري لمعرفة نتيجته في الموقع، ثم سيظهر أمامه سؤال أمني روتيني ويجب عليه الإجابة عليه وسيكون شكل السؤال علي نحو الصيغة التالية “أجب علي السؤال الذي سيظهر أمامك بشكل صحيح”، ثم يكون بالضغط علي كلمة استظهار نتيجة البكالوريا 2019.