استمارة منحة رمضان في الجزائر.. فرصة جديدة لتخفيف الأعباء والرعاية الاجتماعية

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، تأتي الحكومة الجزائرية بمبادرة تأكيدية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، تعد المنحة المالية، بقيمتها البالغة 10 آلاف دينار جزائري، خطوة حاسمة نحو توفير رعاية اجتماعية فعالة خلال هذا الشهر المبارك، يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير بيئة مستدامة للجميع، هذه المبادرة تبرز التفاني والاهتمام الذي توليه الحكومة للفئات الأشد تأثر بالظروف الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزامها بتوفير حياة كريمة وكرامة لجميع المواطنين، مما يعكس روح التضامن والرعاية المتبادلة في المجتمع الجزائري.

استمارة المنحة التضامنية

تشجع وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في الاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان على التوجه إلى بلديات إقامتهم للتسجيل أو تحديث معلوماتهم، يطلب من الراغبين تعبئة استمارة الطلب الجديدة، والتي يمكن تنزيلها من الموقع الرسمي للوزارة، في قسم الشباك عن بعد/العمليات التضامنية.

طلبات تجديد إعانة رمضان 2023

يطلب ممن استفاد من إعانة رمضان لسنة 2023 ولم يقم بتجديد ملفه بعد، بضرورة زيارة مصالح البلدية ومكتب الشؤون الاجتماعية، يطلب تحيين الوثائق المنتهية الصلاحية، بما في ذلك استمارة طلب الإعانة المالية لعام 2024، بطاقة الإقامة، شهادة عدم ممارسة أي مهنة (للفرد والزوجة للبطالين)، وكشف الراتب الأخير للذين يحق لهم الدعم المالي، يرجى القيام بهذه الإجراءات في مكتب الشؤون الاجتماعية بحد أقصى حتى يوم الخميس، 18 جانفي”يناير” 2024، احرصوا على إكمال الوثائق لضمان استمرارية الدعم المالي خلال شهر رمضان الكريم.

إجراءات هامة للمستفيدين

لكل المستفيدين الذين قاموا بتغيير مقر إقامتهم، يجب عليهم زيارة بلدية مقر إقامتهم الجديدة لاستكمال إجراءات الشطب والتسجيل. يأتي هذا الخطوة الهامة لضمان استمرارية الدعم المالي وتجنب أي تعثر في تلقي المساعدة خلال شهر رمضان، لذا يرجى الالتحاق بمكتب الشؤون الاجتماعية في بلدية المقر الجديد قبل يوم الخميس، 18 جانفي 2024.

تأكيد البيانات للمسجلين في التطبيق

تهيب الوزارة بجميع المسجلين في التطبيق المحين المخصص لهذه العملية بأهمية التعاون في التحقق الاجتماعي، ستقوم مصالح البلدية بالتعاون مع الهيئات والمديريات الولائية بتنفيذ تحقيقات ميدانية للتأكد من صحة البيانات وتحقيق شفافية كاملة، يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على توجيه الدعم المالي إلى الفئات الحقيقة المستحقة وتحسين فعالية العمليات التضامنية.

خطوات التسجيل

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية.

انتقل إلى قسم الخدمات المتاحة على الموقع.

اختر خيار منحة رمضان 1445 من القائمة المتاحة.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

قم بتحديد تاريخ الميلاد.

أدخل قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

حدد اسم الولاية التي يسكن فيها المتقدم.

أدخل رقم الهاتف المحمول وتأكد من صحته.

قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة وتأكد من دقتها.

انقر على زر إرسال الطلب لتقديمه.

الشروط المطلوبة