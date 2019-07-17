استخراج نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019 | الآن نتائج شهادة البكالوريا الباك 2019 bac.onec.dz

يبحث آلاف الطلاب في الجزائر الآن على نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019، والتي باتت قريبة الظهور وفق تصريحات القائمين على وزارة التربية الوطنية في الجزائر، حيث تصدرت كلمة “نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019” قائمة التريند على جوجل خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي أن نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019 ستنشر خلال ساعات من الآن، وهو ما جعل هناك حالة من الترقب والخوف لدى أولياء الأمور في الجزائر، ويطالب الطلاب بمعرفة نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019 قبل مباراة منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي في نهائي بطولة الأمم الإفريقية، والمقرر اقامتها بعد غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الطلاب الجزائريين لمشاهدة المباراة بقلوب خالية دون الإنشغال نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019 ، خاصة وأن أغلب مشجعي المنتخب الجزائري من الشباب في سن 17 لـ30 عاما.

نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019 في ولايات الجزائر

من المقرر أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة في الولايات الجزائرية التالية:

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية سطيف

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية الأغواط.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية الشلف.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية سكيكدة.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية إدرار.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية ورقلة.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية سعيدة.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية دير الزور.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية جيجل.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية سطيف.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية مستغانم.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية قسطنطنية.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية المدية.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية وهران.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية المعسكر.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية بلعباس.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية غردية.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية عنابة.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية البيض.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية المسلية.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية إليزي بومرادس.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية أهراس.

نتيجة البكالوريا 2019 في ولاية تمنرست.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا في الجزائر – دورة جوان 2019

هناك العديد من الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في الجزائر؛ لمعرفة نتيجة الطلاب، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول على موقع التربية الوطنية على الرابط التالي، وتسجيل رقم التسجيل الخاص بكل طالب، ثم الضغط على كلمة “بحث”، حيث تظهر بعدها النتيجة بشكل مباشر، ولكن على الطلاب الانتظار قليلا، حيث يقوم الآن الموظفين والمسئولين في القسم التكنولوجي بوزارة التربية الوطنية في الجزائر على رفع النتيجة بشكل مباشر على الموقع الرسمي للوزارة هنا، فكل ما عليكم الآن هو اتباع الخطوات التالية.

أولا عليكم بالدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر والتابع لوزارة التربية الوطنية bac.onec.dz.

للامتحانات والمسابقات بالجزائر والتابع لوزارة التربية الوطنية bac.onec.dz. إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

الضغط على زر استظهار النتيجة.

إرسال الرسائل القصيرة SMS عن طريق الهاتف الجوال بالاتصال بالرقم *567# .

وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أعلنت في بيان لها أمس، نشرته صفحة فيس بوك، أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، ستظهر خلال ساعات حيث يمكن الاطلاع على النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاق موبيليس اوريدو وجيي عبر الرسائل النصية القصيرة بشكل الرمز *567#.