موجة جدالية بسبب تجاهل شهاب جوهر للفنانة هدى حسين

تسبب الفنان الكويتي شهاب جوهر وزوجته الفنانة إلهام فضالة في موجة كبيرة جدًا من الجدل، وذلك بسبب الفنانة هدى حسين، فماذا حدث وماهي القصة ؟

جوهر يتجاهل هدى حسين

في إحدى البرامج الإعلامية وتحديدًأ مع الاعلامي علي العلياني، الذي طلب من “جوهر” تحديد أفضل خمس نجوم فأختار خمس وتجاهل”هدى حسين” التي ظهرت في عدة أعمال درامية أبرزها “من شارع الهرم إلى..” بإعتبارها ليست فنانة كويتية على حد وصفه.

وعندما قام “العلياني” بسؤال “جوهر” عن سبب تجاهله للفنانة هدى حسين، رد قائلًا “أنت قلت كويتيات .. لم تخطر على بالي”، وعلى الفور أدرك جوهر الامر مؤكدًا على جدارتها متحدثًا ” هدى فنانة قديرة ولها احترامها”.

لم يمر هذا الامر مرور الكرام بتدارك” جوهر” للأمر، فقد أصبح حديث الساعة لتنال” هدى حسين ” دعمًا هائلاً” من زملائها والجمهور.

دعم فني وجماهيري لهدى حسين

ففي هذا السياق جاء دعم الفنان علي نجم في طلعية الداعمين لها حيث قال عبر تويتر: “الفنانة هدى حسين مثال للنجومية المستمرة والنجاح على مدى سنين طويلة، من شارع الهرم إلى ما هو إلا إنجاز جديد يُضاف لقائمة نجاحات وتاريخ كبير… هدى حسين مدرسة للأخلاق والذوق.. مبروك عليج النجاح واحنا حتى ما خلصنا أول اسبوع برمضان، مو غريب عليج”.

الفنانة @hudahussain_8 مثال للنجومية المستمرة و النجاح على مدى سنين طويلة ♥️#من_شارع_الهرم_الى ماهو الّا إنجاز جديد يُضاف لقائمة نجاحات و تاريخ كبير.#هدى_حسين مدرسة للاخلاق و الذوق.

مبروك عليج النجاح و احنا حتى ما خلصنا اول اسبوع برمضان، مو غريب عليج 👏🏼 — علي نجم (@AliNajim) April 5, 2022

ودعم الاعلامى حمد العلي الفنانة هدى حسين عبر تويتر حيث كتب : “شهادة حق.. هدى حسين أكثر فنانة مجتهدة بالاختيارات.. تشوف كل مسلسل لها ولا كأنها نفس الممثلة.. بكل مره تقنعك بشخصية وشكل وأداء مختلف.. نجمة”، وحرصت النجمة هدى حسين على الرد على اشادات زملائها بها والتعبير عن مدى سعادتها برأيهم.

شهادة حق:

هدى حسين اكثر فنانه مجتهده بالاختيارات 🙏🏻👍🏻تشوف كل مسلسل لها ولا چنها نفس الممثله..بكل مره تقنعك بشخصية وشكل واداء مختلف.. نجمه ⭐️ @hudahussain_8 #من_شارع_الهرم_إلى pic.twitter.com/hDPMVuQhPk — مع حمد قلم (@7amadQalam) April 2, 2022

شهاب جوهر يعتذر

وقام الفنان شهاب جوهر بتوجيه إعتذار للفنانة هدى حسين عن الخطأ الذي حدث أثناء اللقاء التلفزيوني وذلك عبر حسابه الرسمي مؤكدًأ على إحترامه الكامل لهدى حسين.