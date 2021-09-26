200 مطعم في انتظار زوار إكسبو 2020 في دبي

200 مطعم في انتظار زوار معرض إكسبو 2020 في دبي، حيث يقدم معرض إكسبو 2020 في دبي العديد من المطابخ المتنوعة والمختلفة الأذواق و النكهات، والتي ترضي جميع الأذواق حول العالم، وأسعارها تناسب الجميع، حيث ستنتشر تلك المطاعم في جميع أنحاء مكان الحدث العالمي.

من ضمنهم مطعم “البيك”

وكشف كريم حاجعلي الرئيس التنفيذي لشركة سيرف كويست لإدارة المطاعم عبر حسابها على موقع “لينكد إن” أن من ضمن تلك المطاعم مطعم “البيك” ذا الشهرة العالمية، والذي تم افتتاح أولى فروعه حديثا في دبي مول، وهم على موعد لافتتاح فرع جديد في موقع إكسبو 2020.

من طعام عربات الشارع إلى المأكولات الفاخرة العالمية

يقول الرئيس التنفيذي لشركة سيرف كويست بأن زوار إكسبو دبي سيكونون على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية سوف تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع، حيث استضافة نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي بشكل حصري في إكسبو 2020.

وسوف تتنوع المذاقات والمأكولات من طعام عربات الشارع إلى المأكولات الفاخرة العالمية، ومن الأطعمة التقليدية المعروفة إلى المأكولات الفريدة والجديدة المبتكرة، بحيث يحظى الزوار بتجربة فريدة لا تنسى.

ما هو معرض إكسبو؟

معرض إكسبو معرض دولي تتم إقامته كل خمس سنوات في بلدان مختلفة حول العالم بهدف عرض الإنجازات في المجالات المختلفة.

كان آخر معرض إكسبو في عام 2015 في إيطاليا، وفي عام 2020 كان من المقرر للمعرض الدولي أن يقام في دبي تحت عنوان Expo Dubai 2020، لكن بسبب جائحة كورونا تم التأجيل لعام 2021.

وسيبدأ المعرض هذا العام في مطلع أكتوبر 2021 القادم، وسينتهي في آخر مارس 2022.

المعرض تدور فكرته الأساسية حول خلق تواصل بين الأفكار والعقول على مستوى العالم وصناعة غد أفضل.