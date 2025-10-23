100 ألف طلب لحجز تذاكر أنغام في موسم الرياض خلال ساعات

يشهد موسم الرياض 2025 – 2026 إقبالاً استثنائياً على حفل الفنانة المصرية أنغام، المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر 2025، بتنظيم من شركة بنش مارك. فقد تجاوز عدد الراغبين في حجز تذاكر الحفل أكثر من 100 ألف شخص في قوائم الانتظار خلال ساعات قليلة من فتح باب التسجيل، مما يعكس شعبية أنغام الكبيرة وتأثيرها الواسع في الوطن العربي.

تفاصيل الإقبال الجماهيري

أعلنت منصات الحجز الرسمية التابعة لموسم الرياض عن تسجيل أكثر من 100 ألف طلب حضور في وقت قياسي، مما يبرز الإقبال الجماهيري الهائل من عشاق أنغام في مصر، السعودية، ودول عربية أخرى. هذا التفاعل الكبير قبل أسابيع من موعد الحفل يؤكد مكانة أنغام كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

تألق أنغام المستمر

يأتي هذا الحماس الجماهيري ليعكس استمرار تألق الفنانة أنغام وقوتها في المشهد الفني العربي. بصوتها العذب وأدائها المميز، استطاعت أنغام الحفاظ على جاذبيتها لدى جمهورها من مختلف الأعمار والجنسيات، مما يجعل حفلها في موسم الرياض حدثاً فنياً مرتقباً بشدة.

موسم الرياض 2025

يعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي. وحفل أنغام يشكل جزءاً من سلسلة الحفلات المميزة التي ينظمها الموسم، مما يعزز من مكانته كوجهة ثقافية وفنية رائدة.