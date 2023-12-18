ولي العهد السعودي يشارك في صلاة الجنازة والدفن للشيخ نواف الصباح ويؤكد على التضامن مع الكويت

في زيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس السبت عن عمر يناهز 86 عامًا.

أمير #الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بعد وصوله إلى #الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#العربية pic.twitter.com/VpFwowpZk6 — العربية (@AlArabiya) December 17, 2023

من هو الشيخ نواف الصباح؟

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الأمير السادس عشر لدولة الكويت، والذي تولى السلطة في 30 سبتمبر 2020، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولد الشيخ نواف في 25 يونيو 1937، وشغل عدة مناصب حكومية، منها وزير الدفاع ووزير الداخلية وولي العهد، وكان الشيخ نواف معروف بحكمته ومحبته وسلامه، وبدوره الكبير في دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

ما هي أهمية زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت؟

زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا، تعد دليلًا على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلى التضامن والتآزر بينهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما ورخائهما، كما تعبر عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

ما هي ردود الفعل على وفاة الشيخ نواف الصباح؟

وفاة الشيخ نواف الصباح أثارت ردود فعل حزينة ومواسية من قبل العديد من الزعماء والمسؤولين والشخصيات العربية والإسلامية والدولية، الذين أشادوا بمكانته وإنجازاته ودوره في خدمة بلاده وأمته، وأعلنت عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية الحداد الرسمي على وفاة الشيخ نواف، وأقامت صلاة الغائب عليه في مساجدها ومؤسساتها، كما شهدت الكويت تدفقًا كبيرًا من المعزين من داخل البلاد وخارجها، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولعائلة آل صباح، وللشعب الكويتي الشقيق.

ما هي رد فعل السعودية على وفاة الصباح؟

ولي العهد السعودي، والوفد المرافق له، أدوا صلاة الجنازة على روح الشيخ نواف الصباح، في مسجد بلال بن رباح في الكويت، ومن ثم شاركوا في مراسم الدفن في مقبرة الصليبيخات، وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة الشيخ نواف الصباح، وأقامت صلاة الغائب عليه في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وتعد زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، دليلًا على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلى التضامن والتآزر بينهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما ورخائهما.