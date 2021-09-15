وفاة منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

توفيت مني الشراح شقيقة الفنانة الكويتية انتصار الشراح و ذلك بعد شهر و نصف من وفاة شقيقتها.

مي العيدان و هيا الشعيبي تنعيان منى الشراح

اعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان علي صفحتها على إنستاجرام وفاة منى الشراح شقيقة الفنانة انتصار الشراح داعية الله أن يتغمدها برحمته و أن يغفر لها و يسكنها فسيح جناته و طلبت من متابعيها الدعاء لها، فكتبت” انتقلت إلى رحمة الله مني الشراح شقيقة الفنانة المرحومة انتصار الشراح، الله يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته و يوسع منزلها و يحشرها مع الأبرار و الصديقين و الصالحين و يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء هو رزق الميت.”

كما نعت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي وفاة منى الشراح عبر صورة للراحلة علي “ستوري” نشرتها علي حسابها علي إنستاجرام.

وفاة انتصار الشراح فى يوليو الماضي

قبل حوالي شهر و نصف توفيت الفنانة انتصار الشراح في لندن عن عمر ناهز ٥٩ عاما و ذلك بعد تدهور حالتها الصحية بعد صراع مع المرض، حيث نقلت الفنانة إلي إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن و ذلك بعد تلقيها العلاج لفترة في الكويت.

ولدت الفنانة انتصار الشراح عام ١٩٦٢ و بدأت العمل الفني هام ١٩٨٠ و لها تاريخ طويل من الأعمال الفنية الكوميدية المميزة التي جعلتها تتربع علي عرش قلوب محبيها في الوطن العربي كله، و من أشهر مسرحياتها “باي باي لندن” و “انتخبوا أم علي”.