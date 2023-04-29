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تفاصيل وفاة مساعد عادل الجارالله الخرافي عن عمر يناهز الـ29 عاماً

عبد الله محمد

غيب الموت، أحد أبناء المهندس والسياسي الكويتي المعروف عادل مساعد الجار الله الخرافي، مساء يوم “الجمعة” خارج الكويت.

مساعد عادل الجارالله الخرافي

وفي التفاصيل، توفي مساعد عادل مساعد الجار الله الخرافي عن عمر يناهز الـ29 عاماً، بمكان إقامته بإحدى الدول، وجاري كشف سبب الوفاة.

سبب وفاة مساعد عادل الجارالله الخرافي

زعمت مصادر، أن سبب وفاة مساعد عادل الجارالله الخرافي إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، في حين أشار مصدر موثوق، أن السفارة الكويتية، تبحث مع الجهة المختصة لكشف سبب الوفاة، بعد تأكيد وفاته داخل غرفته.

وبدأ نشطاء ومغردون على شبكة الرسائل القصيرة “تويتر”، في نشر المعلومات الغير دقيقة حول سبب الوفاة.

وقالت احدهن: “خبر عاجل: توفي في بانكوك مساعد عادل الجارلله الخرافي لقوه ميت في غرفته”.

وتابعت: “اهوه مع ولده الوحيد الله يجبر قلب والدينة يا رب والسفارة متواجده لمعرفة سبب الوفاة، كما وصلني قبل قليل والله اعلم”.

ضحتك الحلوة وقلبك الطيب

ألم خبر وفاة مساعد أبن عادل مساعد الجار الله الخرافي، العديد من مستخدمي التواصل، وبكلمات مؤثرة نعته مغردة بقولها: “الله يرحمك ويصبر قلب أم مساعد ووالده”.

وأكملت: “روحتك كسرت قلوبنا، الله يجعل مثواك الجنة، دايما كنت تقلي انتي أختي الخامسة ورح ضل ادعيلك ومارح أنساك، اخوي وصديقي وابن مديري، مارح أنسي ضحتك الحلوة وقلبك الطيب والأبيض الله يصبرنا على فراقك “.

وعادل مساعد الجار الله الخرافي، سياسي ومهندس كويتي، شخصية مستقلة حزبياً، شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة 2018، درس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تخصص هندسة مدنية، وُلد في عام 1959 حيث يبلغ من العمر 63-64 عاماً.

حصل على عضوية مجلس الأمة منذ سنة 2013، ثم ترأس منصب أمين “سر” المجلس في أكتوبر من نفس العام، وصولاً لمنصب وزير دولة شؤون المجلس في 2018. علاوة على ذلك، فهو من ضمن الكفاءات الكويتية، بفضل سيرته الذاتية المتميزة، والتي تضم رئاسة ما يلي:

– الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية.

– الاتحاد الدولي للمنظمات الدولية.

– اتحاد المهندسين العرب.

إضافة إلى العضويات أبرزها “جمعية المهندسين الكويتية – جمعية الصحافيين الكويت – مجلس أمة الكويت”، وغيرها من العضويات والمناصب التي تقلدها خلال مشواره السياسي.

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عبد الله محمد

يهتم بمتابعة المواضيع الرائجة سواء على منصات التواصل أو بخلاف ذلك، معد تقارير لدى "نجوم مصرية"، يعمل في المجال الإخباري منذ 2015 - متخصص (SEO).

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