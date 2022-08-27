وفاة الفنان جورج الراسي في حادث قرب الحدود السورية

أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية بأن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 39 عام قد لقى حتفه إثر حادث مروري أدى لوفاته على الفور، حيث يذكر بأن الحادث حصل عندما كان الفنان جورج الراسي قادماً إلى لبنان عبر الحدود السورية، مصطدماً بحاجز جداري اسمنتي عند النقطة الفاصلة في المصنع، ليتوفى الفنان هو والشابة التي كانت برفقته، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى تعنايل العام بالقرب من المنقطة التي حصل بها الحادث.

وقد سبق أن أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني صباح يومنا السبت الموافق 27 أغسطس عن سقوط ضحيتين إثر حداث مروري دون الإفصاح عن هويتهما. وقال الدفاع المدني أنه توجه وبمساعدته فرق الإنقاذ الهيدروليكية نظراً لشدة تضرر السيارة جراء اصطدامها في الفاصل الإسمنتي. حيث تم تداول مجموعة من الصور في مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة سواء متضررة يدعون فيها أنها للفنان الراحل جورج الراسي.

وقد كان للفنان الشاب الراحل جورج الراسي تأريخ فني طويل تعود بداياته إلى أواسط تسعينات القرن الماضي، حيث كان آخر عمل فني له في مدينة دمشق بأغنية ” بعمل بأصلي”. للفنان الراحل مجموعة من الألبومات الغنائية باللهجات المتنوعة خاصّة اللهجة اللبنانية والمصرية. وقد جمع الكثير من المعجبين خلال فترة فنية قصيرة، بفعل تشابه فخامة صوته مع صوت الفنان الكبير جورج وسوف.