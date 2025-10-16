وفاة أحد أبرز القادة العسكريين في صفوف الحوثيين

شهدت الساحة اليمنية اليوم حدثًا لافتًا بعد تأكيد وسائل إعلام محلية مقتل اللواء محمد عبد الكريم الغماري، أحد القيادات العسكرية البارزة في جماعة الحوثي، متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها خلال الأشهر الماضية، عقب استهدافه في غارة جوية أثناء اجتماع سري بالعاصمة صنعاء.

ووفقًا للمصادر، فإن الغماري كان قد نجا من محاولة اغتيال سابقة في يونيو الماضي، غير أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا نتيجة الإصابات التي لحقت به، ما أدى إلى وفاته بعد أسابيع من تلقيه العلاج في أحد المراكز الطبية التابعة للجماعة.

السيرة والخلفية التعليمية

ينتمي القائد العسكري إلى محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن، حيث وُلد ونشأ قبل أن يتجه إلى العمل العسكري. وقد التحق في عام 2003 بمعهد حسين بدر الدين الحوثي، وهو مركز تعليمي يتبع فكر الجماعة، تلقى فيه تدريبات فكرية وتنظيمية أسهمت في صعوده داخل صفوفها لاحقًا.

المسيرة الميدانية

بدأ الغماري نشاطه العسكري في نطاق محدود داخل محافظة حجة، حيث تولى مسؤولية الإشراف الميداني على العمليات المحلية، قبل أن يُكلف بقيادة جبهات في محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، وهي من أبرز مناطق الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين.

لاحقًا، انتقل لتولي مهام أمنية في العاصمة صنعاء، ليصبح من الشخصيات المقربة من قيادة الجماعة.

وفي ديسمبر 2016، صدر قرار بتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة في ما يسمى “حكومة الإنقاذ الوطني”، وهي كيان سياسي وعسكري لا يتمتع باعتراف دولي. ومنذ ذلك التاريخ، تولى الإشراف على التخطيط للعمليات العسكرية للجماعة، خاصة تلك التي تمتد إلى مناطق حدودية.

تدريبات خارجية وتعاون إقليمي

كشفت تقارير إعلامية أن الغماري تلقى دورات تدريبية متقدمة في كل من لبنان وإيران، شملت برامج في التخطيط العسكري وإدارة المعارك وتطوير المنظومات الصاروخية.

وذكرت تلك التقارير أن التدريب جرى بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما عزز من نفوذه العسكري داخل الجماعة ومنحه خبرات ميدانية متقدمة.

العقوبات الدولية

في مايو 2021، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسم الغماري ضمن قائمة العقوبات، متهمة إياه بلعب دور محوري في العمليات العسكرية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

كما أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه في نوفمبر من العام ذاته ضمن قائمة العقوبات الصادرة بموجب القرارين 2140 و2216، لتورطه في تصعيد النزاع اليمني واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

ارتباطه بالهجمات البحرية

منذ أواخر عام 2023، برز اسم الغماري في تقارير عديدة حول الهجمات البحرية التي استهدفت سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي نُسبت إلى جماعة الحوثي.

وتشير تقديرات مراكز الأبحاث إلى أن تلك العمليات تمثل تحولًا في استراتيجية الجماعة من المواجهة البرية إلى استخدام القدرات البحرية والطائرات المسيّرة في تنفيذ هجمات عابرة للحدود.

تأثير وفاته على المشهد العسكري

تُعد وفاة الغماري ضربة مؤثرة لهيكل القيادة العسكرية داخل جماعة الحوثي، نظرًا لدوره التنظيمي الواسع وخبرته في إدارة العمليات الميدانية. ويرى محللون أن غيابه قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية لإعادة توزيع المناصب القيادية، في ظل غياب شخصية تحمل ذات الثقل العسكري داخل الجماعة.