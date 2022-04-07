وعمر العروسة مفاجأة.. عريس عربي 103 سنة يتزوج عروسة حسناء ورد فعل أبناءه العشرة غير متوقع

إسلام عوض

أثارت واقعة زواج رجل يبلغ من العمر 103 سنة جدلاً وتفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، والأغرب في هذه الواقعة أن العروسة أصغر من العريس بعشرات السنين، حيث أن العريس من مواليد عام 1919، ويسكن بدولة العراق في محافظة الديوانية، كما أن هذه هي المرة الثالثة التي يتزوج فيها العريس العراقي.

وعمر العروسة مفاجأة.. عريس عربي 103 سنة يتزوج عروسة حسناء ورد فعل أبناءه العشرة غير متوقع

زواج عريس 103 سنة

وفي تفاصيل زواج المسن العراقي الذي جاوز المائة من عمره، قال نجل العريس أن هذه هي المرة الثالثة التي يتزوج فيها والده، حيث توفيت زوجته الأولى في عام 1999، وبعدها تزوج من الثانية والتي ما زالت على قيد الحياة، وغضبت كثيراً حينما علمت بخبر زواج زوجها للمرة الثالثة.

وعمر العروسة مفاجأة.. عريس عربي 103 سنة يتزوج عروسة حسناء ورد فعل أبناءه العشرة غير متوقع 1 7/4/2022 - 2:25 م

وأضاف نجل العريس الذي يصل عمره إلى 103 سنة، أنه مع نهاية العام الماضي حدثت مشكلة مع زوجته الثانية، وذهبت إلى بيت أبيها، ولم ترجع حتى الآن، الأمر الذي جعل والدي يطلب الزواج للمرة الثالثة وطلب من أبناءه أن يبحثوا له عن عروسة، ويضيف أحد أبناء العريس، بأننا توصلنا إلى عروسة حسناء وصغيرة وقبلت الزواج الفعل، وتمت الخطبة وأقيم حفل الحناء ثم الزواج.

والعروسة من مواليد عام 1985، أي أنها لا تتعدى الـ37 سنة من عمرها، والغريب والمدهش في الأمر أن أحد أبناءه عرض عليه بعض الأدوية المساعدة والمكملات الغذائية إلا أنه رفض كل ذلك وسخر من نجله الذي عرض عليه هذا الأمر، كما حضر الزفاف جميع أولاد العريس الـ10، وجميع أحفاده وأحفاد أحفاده

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.



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