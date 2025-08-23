عاجل : حقيقة ما قيل عن تسمم وزير الدفاع السورى

نفت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية ما تردد عبر بعض الصفحات حول إصابة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بحالة تسمم.

وأكدت الوزارة أن الوزير يتمتع بصحة جيدة ويواصل عمله بشكل طبيعي واصفة ما يتم ترويجه بأنه شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وشددت الوزارة في تصريحات لصحيفة الثورة السورية على ضرورة اعتماد المواطنين على المصادر الرسمية عند متابعة الأخبار لتجنب الوقوع في فخ التضليل والأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر بعض المواقع غير الموثوقة.

وكانت مواقع محلية قد نشرت أخبار زعمت تعرض عدد من عناصر الجيش، بينهم وزير الدفاع لحالة تسمم في محافظة حماة عقب تناول وجبات فاسدة الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تداول أنباء مشابهة حول إصابة عناصر من وزارة الدفاع بحالات تسمم في محافظة حلب نتيجة أطعمة يُشتبه في فسادها دون تسجيل أي حالات وفاة، وهي الأخبار التي نفتها الجهات الرسمية بدورها.