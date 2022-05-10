والد حسام حبيب يتوقع رجوع شيرين عبد الوهاب لإبنه في الأيام المقبلة والمقربين :”مفيش بينهم غير الصداقة”

لا أحد يعرف أين الحقيقة، فمنذ خبر طلاق المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها الملحن والمطرب حسام حبيب، وتدور الشائعات حول عودتهما مجددًا، وهي أقاويل تم تداولها في الساعات القليلة الماضية..

والد حسام حبيب :”ربما يعودوا خلال ايام”

تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية أنباء عن عودة النجمة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب، وذلك بعد مشاهدته ينتظرها أمام أحد بوابات المطار، وقت رجوعها من دولة الإمارات العربية، حيث كانت تحيى حفلا غنائيا بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

وبعد الشائعات التي أشارت إلى رجوع شيرين وحسام، نفى حسام كامل، والد النجم حسام حبيب رجوع نجله إلى طليقته، وأكد بأن ما يجمعهما الأن هو علاقة إنسانية، ولكنه أوضح بأن إمكانية أن يعود الثنائي إلى الزواج الرسمي لا تزال موجودة، وربما تحدث في الأيام المقبلة.

في نفس الوقت، كشفت مصادر مقربة من المطربة شيرين، بأن الحديث عن عودتها إلى طليقها، مجرد إشاعات، على خلفية لقاءات جمعت بين شيرين وحسام، خاصة مع حفاظهما على علاقة الصداقة التي جمعتهما قبل الزواج ولم تنتهي بالطلاق.

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شائعات حمل النجمة شيرين

خلال الشهر الماضي، انتشرت شائعات حول حمل الفنانة شيرين، بعد ظهورها ببطن منتفخ وهي ترتدي فستان واسع، خلال إحدى حفلات الزفاف، وتداول رواد التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات.

أثار الخبر والمظهر الغريب لشيرين، تساؤلات الجميع، ولكن كشفت مصادر مقربة من النجمة، أن حملها شائعة سخيفة وأنها تخطط لعودتها الفنية بشكل قوي خلال الفترة القادمة.