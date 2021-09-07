هكذا ردت كندة علوش على متابعة شبهت نفسها بها

في لفتة طيبة، قامت الفنانة السورية كندة علوش، بالرد على متابعة شبهت نفسها بها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

حيث قالت المتابعة أنها عندما تخلع نظارتها في العمل يشبهونها بكندة علوش، مازحة: “كده هبدأ اتغر”، لترد عليها كندة، قائلة: “قوليلهم انك أحلا بكتير”.

وتصور كندة علوش، حاليًا مشاهدها في مسلسل “الستات بتعرف تقتل” وهو مسلسل مقتبس من عمل أجنبي، مكون من 12 حلقة فقط، سوف يعرض على إحدى المنصات، وتدور أحداثه حول العلاقة بين الأزواج والمشكلات الأسرية التي قد تؤدي إلى قيام الزوجة بقتل زوجها، مثل الحوادث التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

“الستات بتعرف تقتل” بطولة: كندة علوش، وأحمد وفيق، وإنجي كيوان، وتارا عماد، ممن إخراج: محمد سلامة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كندة علوش، حكاية “ضي القمر” بمسلسل “إلا أنا” الذي عرض في 2020.

“ضي القمر” بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، وفكرة: يسري الفخراني، سيناريو وحوار: عبير سليمان، من انتاج: سينرجي – أروما، وإخراج: أحمد حسن.