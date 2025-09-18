عاجل، مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح عند جسر الملك حسين

قُتل إسرائيليان اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وقعت عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بتلقيه بلاغ حول الحادث، قبل أن تؤكد هيئة البث الإسرائيلية مصرع شخصين يبلغان من العمر 20 و60 عام.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن منفذي العملية “تم تحييدهم”، في حين ذكرت إذاعة الجيش أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان المهاجم سائق شاحنة مساعدات إنسانية دخلت من الأردن وكان من المقرر توجهها إلى قطاع غزة.

ونفت هيئة البث الإسرائيلية أن يكون منفذ العملية جندي أردني كما قيل.