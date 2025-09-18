أخبار عربية

عاجل، مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح عند جسر الملك حسين

أحمد المدبولي

قُتل إسرائيليان اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وقعت عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

 

وأفاد الجيش الإسرائيلي بتلقيه بلاغ حول الحادث، قبل أن تؤكد هيئة البث الإسرائيلية مصرع شخصين يبلغان من العمر 20 و60 عام.

 

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن منفذي العملية “تم تحييدهم”، في حين ذكرت إذاعة الجيش أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان المهاجم سائق شاحنة مساعدات إنسانية دخلت من الأردن وكان من المقرر توجهها إلى قطاع غزة.

 

ونفت هيئة البث الإسرائيلية أن يكون منفذ العملية جندي أردني كما قيل.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.