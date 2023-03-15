هجوم عنيف من الجمهور على الفنانة أحلام بعد ارتدائها باروكة من الألماس “القبر ما يعرف الماس القبر لكل الناس..ليه مبتحترميش عمرك” | صورة

أثارت الفنانة أحلام الإماراتية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ ساعات بعد نشرها صورة لها بالبروكة المرصعة بالألماس وتعجب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الفعل.

ولقت الفنانة أحلام الإماراتية غضب الكثير والكثير من الناس، والتعليقات تجتمع حول أن أحلام تتعمد الظهور دائماً بشكل مختلف لكي تلفت الأنظار.

وقال الجمهور : “القبر ما يعرف الماس القبر لكل الناس، ليه مبتحترميش عمرك، مهما تعملي مش هتبقي أنثى، ميزانية دولة في راسك، تعلمي من الملوك البساطة مش الفشخرة، شو صايرلك، مهما عملتي ناقصة أنوثة، من كثرة الفلوس طغت”.

تحدث الفنانة أحلام دائماً جدل وتصنع تريند خاص بها وبالإطلالات المختلفة التي تظهر بها في المناسبات والبرامج والحفلات الخاصة بها، وهذا يجعل المتابعين والجمهور يشك أنها تتعمد الوصول للتريند.