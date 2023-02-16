هجوم عنيف من الجماهير على هيفاء وهبي لهذا السبب “رزق الهبل على المجانين”

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إطلالة جديدة، وهي ترتدي ثيابا يجذب الأنظار بالإضافة إلى شنطة يد باهظة الثمن.

وهجم الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هيفاء وهبي بعد معرفة سعر الحقيبة الباهظ، وقال أحد رواد السوشيال ميديا “رزق الهبل على المجانين”، وقال آخر “هي وأمثالها مش عارفين هما في دنيا ولا ميتين”، وتابع آخر :”أغنياء الروح والقلب والإيمان بالله”.

حيث بلغ سعر الحقيبة حوالي ٤١٠٠ دولار أمريكي، أي ما يقارب ١٢٥ ألف جنيه مصري.

وتثير أسعار الملابس والإكسسوارات الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي غضب الجمهور دائماً، لأنها في الغالب كل ما يتم الكشف عن سعره تكون أشياء باهظة الثمن.

على صعيد آخر، تعاونت الفنانة هيفاء وهبي مع الأهالي المتضررين من زلزال سوريا وأرسلت ١٠٠٠ علبة حليب للأطفال المتضررين، وقالت :”من عيوني وقلبي اللي بتريدوه بيصير..أنا قلبي لكم وتحت أمركم”.