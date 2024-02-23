هجوم عنيف على نانسي عجرم بعد ظهورها مع إسرائيلي والجمهور “لا دين لا ضمير”

لاقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم هجومًا عنيفًا من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها مع أحد الأشخاص الإسرائيليين خلال مشاركتها في حفل غنائي كبير في قبرص الأمر الذي قابله الجمهور بهجوم عنيف في ظل الأوضاع الجارية في العالم العربي وما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والأبرياء والأطفال في فلسطين.

نانسي عجرم مع مدون السفر الإسرائيلي "إيتزيك بلاس"

نانسي عجرم مع مدون السفر الإسرائيلي “إيتزيك بلاس”

انتشرت صور المطربة اللبنانية نانسي عجرم بصورة كبيرة جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال مصافحتها مدون السفر الإسرائيلي “إيتزيك بلاس” وتبادلت معه الحديث الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في الوطن العرب في ظل الحروب العنيفة التي تشنها إسرائيل على فلسطين وجنوب لبنان الأمر الذي ادى إلى انتقادات عنيفة من كافة الوطن العربي ضد نانسي عجرم فكيف تصافح واحد من أعداء وطنها لبنان والوطن العربي أجمع.

وكان لوسائل الإعلام الإسرائيلية ردة فعل على هذه الصور والمصافحة ففي الوقت التي هاجمت فيه وسائل إعلام الوطن العربي الفنانة نانسي عجرم؛ احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالنجمة اللبنانية فنشرت قناة “كان” الإسرائيلية تقرير حول مقابلة نانسي عجرم مع الإسرائيلي “إيتزيك بلاس”، ولم ترد الفنانة نانسي عجرم حتى نشر هذا التقرير على الهجوم العنيف التي تعرضت له بسبب مصافحتها للإسرائيلي.

نانسي عجرم مبروك عم بيحكوا عنك في الاعلام الاسرائيلي @NancyAjram https://t.co/hPlQs28xkR — Farah ALHashim فرح الهاشم (@AlhashemFarah) February 19, 2024

تعليق الكاتبة السياسية اللبنانية إيناس كريمة

وعلقت الكاتبة السياسية اللبنانية إيناس كريمة على الواقعة من خلال حسابها الرسمي على منصة “X” قائلة.. “يعني فهمنا الاسطوانة اللي طوشتونا فيها تبع شغلكم وارزاق ناس وما بتقدروا توقفوا مسخرة وهشّك بشّك لأنو مرتبطين بعقود عمل وفي برقبتكم عِيل وكل هالمناحة اللي عملتوها، وتغاضينا عن كمية المياعة والاستهتار والطقش والفقش وانعدام الاحساس ولا كأنو #غزة_تُباد ولا كأنو في شهدا بجنوب #لبنان وقلنا عمركم ما تحسّوا! بس كلّو كوم و”نسوة” #نادين_نسيب_نجيم مبارح والدراما اللي عملتها كوم”.

يعني فهمنا الاسطوانة اللي طوشتونا فيها تبع شغلكم وارزاق ناس وما بتقدروا توقفوا مسخرة وهشّك بشّك لأنو مرتبطين بعقود عمل وفي برقبتكم عِيل وكل هالمناحة اللي عملتوها، وتغاضينا عن كمية المياعة والاستهتار والطقش والفقش وانعدام الاحساس ولا كأنو #غزة_تُباد ولا كأنو في شهدا بجنوب #لبنان… pic.twitter.com/KbBpIqxFX6 — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) February 19, 2024

وأضافت إيناس كريمة قائلة.. “آخر شي بتطلعلي #نانسي_عجرم بكمشة صور مع الاسرائيلي Itzik Blass! لا مسؤولية لا احساس لا دين لا ضمير لا انسانية ولااا شي بالمرة! وقاحة وقلّة فهم بكل المقاييس، انكار وحشي للواقع المأساوي! قاااطعوهم لأنّ دماء الشعوب ليست برُخصهم”.