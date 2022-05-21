هجوم صاروخي مساء الجمعة استهدف مواقع جنوب دمشق يسفر عن 3 قتلى

وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ذكرت أن مواقع جنوب دمشق العاصمة شهدت مساء الجمعة هجوم صاروخي إسرائيلي، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى وخسائر مادية، وكانت سانا قالت في وقت سابق من يوم الجمعة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق، دون أن تشير إلى طبيعة تلك الأهداف أومصدرها، وأضافت أن تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية.

هجوم صاروخي

بيان عسكري

وكان مصدر عسكري نقلت وكالة سانا عن لسانه قوله: إنه ”حوالي الساعة ٠١ ٢٣ من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأُسقطت معظها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية“

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان حول هجوم صاروخي، أن الهجوم استهدف قواعد للجيش السوري وميلشيات إيرانية تتموضع في ريف دمشق، وبعد ذلك الهجوم وتصدي الدفاعات الجوية السورية تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط صاروخ بطريق الخطأ من الدفاع الجوي السوري فوق حي الروضة الكائن في منطقة السيدة زينب بالقرب من مطار دمشق الدولي، ولم تنفِ الجهات الرسمية تلك الأنباء المتداولة عبر المواقع الاجتماعية أو تؤكدها، وأما عن هوية أو صفة القتلى الثلاث فقد ذكرت حسابات محلية على مواقع التواصل أنها تعود لـ3 ضباط من الجيش السوري.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من هجوم صاروخي على سوريا بزعم أنها هجمات بحسب وصفه ضد أهداف إيرانية في سوريا، حيث تنتشر على الأراضي السورية قوات تدعمها إيران بما فيها حزب الله اللبناني، على مدى العقد الأخير منذ اندلاع الأزمة في سوريا.