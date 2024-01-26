تعرض أحد أكبر حقول الغاز في العراق (حقل خور مور) لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مما أدى إلى تعليق مؤقت للإنتاج.

ونتيجة لذلك فقد تعرضت مناطق متعددة في إقليم كردستان بشمال البلاد لانقطاع كبير في التيار الكهربائي ، وذلكوفقًا لمسؤولين نقلت عنهم وكالة (رويترز).

هجوم بطائرة مسيرة يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في العراق

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على حقل الغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق الذي وقع خلال ساعات الليل.

وقد أكدت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة المشغلة للحقل، بأن الهجوم تسبب في تضرر خزان الغاز المسال ولكنه لم يؤدي إلى وقوع إصابات بشرية.

وقد أفادت دانة غاز بأن الإنتاج توقف مؤقتا حتى تمت السيطرة على الحريق، ومن المتوقع استئناف العمل في وقت قريب.

وقد ذكرت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان بأن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بمقدار 2800 ميجا واط.

وقد أدانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي، الهجوم ووصفته بأنه يعرض ملايين الأشخاص لانقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

وبحسب مصادر محلية فقد تم قطع التيار الكهربائي تمامًا في المنطقة بعد الهجوم.

وتمتلك شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وتشهد العراق هجمات شبه يومية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ تنفذها جماعات مسلحة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر.

وتستهدف هذه الهجمات في الغالب القواعد التابعة للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، وقد أعلنت جماعة مسلحة في العراق مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.