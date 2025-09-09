أخبار عربية

عاجل : أول تعليق من مصر على هجمات إسرائيل على قطر

أحمد المدبولي

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، 

 

هذا الهجوم الذي استهدف اجتماع لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 

 

واعتبرت مصر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

 

وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن ما جرى يعد سابقة خطيرة وتطور غير مقبول، كونه اعتداء مباشر على سيادة قطر، الدولة التي تضطلع بدور أساسي في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

 

كما شدد البيان على أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية لتحقيق التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

 

وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يستمر مسلسل إفلات إسرائيل من العقاب.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


