عاجل : أول تعليق من مصر على هجمات إسرائيل على قطر

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة،

هذا الهجوم الذي استهدف اجتماع لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واعتبرت مصر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن ما جرى يعد سابقة خطيرة وتطور غير مقبول، كونه اعتداء مباشر على سيادة قطر، الدولة التي تضطلع بدور أساسي في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما شدد البيان على أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية لتحقيق التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يستمر مسلسل إفلات إسرائيل من العقاب.