نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي

تحيي المطربة نجوى كرم، حفلاً غنائياً ضخم في دبي، وذلك يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات موسم رأس السنة، والمقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

نجوى كرم - صورة أرشيفية

أغنية كاريزما لـ نجوى كرم

وطرحت المطربة نجوى كرم أغنية جديدة الشهر الماضي تحمل اسم “كاريزما”، عبر قناتها الرسمية يوتيوب والمنصات الرقمية، الأغنية من كلمات الشاعر أليكسي قسطنطين، وتلحين الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي

أغنية ساعة بيضا للمطربة نجوى كرم

يذكر أن المطربة نجوى كرم طرحت مؤخراً أغنية بعنوان “ساعة بيضا” عبر قناتها الرسمية يوتيوب والأغنية من تأليف الشاعر أميل فهد، وألحان جورج مرديروسيان، وتوزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.