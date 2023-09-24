نجاة وائل جسار وأسرته من الموت في زفة وعُرس.. اعرف التفاصيل 

نشر الفنان اللبناني الكبير وائل جسار خلال الساعات الماضية فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام وظهر في الفيديو وهو يستغيث بعد نجاته وأسرته بالكامل من موت محقق بعد إطلاق الرصاص في حفل زفاف وعُرس بعد إطلاق أعيرة نارية كثيرة.

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت

وائل جسار يكشف تعرضه للموت هو وأسرته

وقال الفنان وائل جسار في الفيديو قائلًا.. “أنا طلعت على المنطقة لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الجنينة وكان في زفة وعُرس، كانوا يدقون الرصاص ابتهاجًا بالزفاف هذه الرصاصة كانت يا تقتلني يا قتلت أمي يا زوجتي أو أخي”.

تفاعل الجمهور مع وائل جسار

وأضاف وائل جسار في الفيديو.. “ليه ما يكون العرس من دون رصاص ممكن يكون واحد ماشي على الطريق وتصيبه رصاصه ويفقد حياته”، وعلق الكثير من متابعي الفنان وائل جسار على الفيديو فقال أحدهم ” الحمد لله على سلامتك يا أستاذ وائل وسلامة أهلك وذويك”.