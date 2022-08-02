نتيجة الفحص الطبي للعمالة المنزلية الوافدة “بالكويت” moi .gov .kw حجز موعد لمعرفة جاهزية نتائج الوافدين

لمعرفة نتيجة الفحص الطبي للعمالة المنزلية الوافدة 2022، قم بزيارة الموقع الرسمي للإستعلام، وهو moi .gov .kw وبخطوات بسيطة، عبارة عن زيارة الموقع، ثم إدخال رقم المرجع الخاص بك، والضغط على الإستعلام، من أجل متابعة جاهزية نتيجة الفحص، وذلك لإستكمال الإجراءات الخاصة بمعاملات شؤون الإقامة بالكويت، حيث تظل المواقع الإلكترونية والروابط المجانية، هي الملاذ الآمن، سواء للوافد أو المقيم، من أجل إتمام المهام بشكل إلكتروني فريد، والذهاب بعد ذلك للمكاتب على بينة، بعد طباعة الإستمارة التي تخص الفحص الطبي للوافد بالكويت، الآن قم بحجز موعد بوزارة الداخلية بالكويت لمتابعة الأمر.

والأهداف لزيارة الكويت متعددة، سواء من أجل السياحة، أو من أجل العمل، أو من أجل التعليم أو لزيارة الأقارب وغيره، ولكن سعت الحكومة الكويتية، لتطبيق هذا الأمر، وهو التأكد من خلو الوافد من الأمراض بشكل عام، وذلك حفاظًا على حياته وحياة من يخالطه من الوقوع بالخطر، ولعل هذا الرابط هو الحل الجيد، للتأكد من خلو الوافد من الأمراض، خاصة الكوفيد الذي ظل لفترة طويلة يهدد كافة القطاعات.

نتيجة الفحص الطبي للعمالة المنزلية الوافدة

الإستعلام من خلال هذا الرابط

أكتب رقم المرجع الخاص بك

أستعلم عن النتائج وقم بطباعة الإستمارة إن أمكن لتقديمها لمن يهمه الأمر

الإستعلام عن جاهزية الفحص

الآن أصبح بمقدور الجميع عبر رابط https://www.moi.gov.kw، الإستعلام عن جاهزية الفحص قبل دخول الكويت، ويمكنكم تسديد الرسوم من القسم المختص بذلك، وكذلك متابعة الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات، ومتابعة الخدمة الإلكترونية والتأشيرة السياحية الإلكترونية، ويمكنكم حجز موعد بصمات للشركات، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالكويت، وعند ضغط على كلمة الرئيسية تستطيع متابعة الأخبار التي تخص الوزارة.