نتائج قمة العقبة الثلاثية..وبلينكن يقرر إرسال بعثة أممية في غزة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمد عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم في قمة العقبة الثلاثية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث الأوضاع في فلسطين، والاتفاق على مواقف موحدة، لوقف العدوان على قطاع غزة.

القمة الثلاثية في العقبة

القمة الثلاثية

أهم ما تهدف إليه القمة الثلاثية، هو إيجاد السبل لوقف الحرب في غزة، في إطار سلسلة من اللقاءات، والمشاورات بين الرؤساء الثلاثة، حول كيفية العمل في الساحات الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي، والحرب في قطاع غزة، وكيفية إدخال المساعدات الكافية للأهالي، وأيضا وقف عدوان المستوطنين في الضفة الغربية، كما اتفق الرؤساء الثلاث على حق أهالي غزة، في العودة لديارهم، وعدم تهجيرهم خارج وطنهم، كما حذرت قمة العقبة الثلاثية، من إنشاء مناطق آمنة في القطاع.

لا للتهجير..وبعثة أممية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة عدم توسيع الصراعات في المنطقة، وزيادة المساعدات التي تدخل لغزة، كما أتفق بلينكن مع الجانب الإسرائيلي، أنه سيرسل بعثة أممية في شمال غزة، لبحث سبل السماح للنازحين الفلسطينيين للعودة لشمال غزة، وهذه البعثة الأممية ستكون عبارة عن وفد من الأمم المتحدة، كما أعلن بلينكن عقب جولته الخامسة في الشرق الأوسط، أنه لا يجب الضغط على أهالي غزة للتهجير، حيث أبلغ بلينكن نتنياهو، أن أمريكا ترفض توطين أهل غزة خارج أراضي القطاع، وتعد قرار إرسال البعثة الأممية، هي كل ما خرج به بلينكن من رحلته الأخيرة، والتي وصفها البعض بالزيارة العقيمة.