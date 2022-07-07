“نايلة البلوشي” أول امرأة إماراتية تتسلق جبل إيفرست بارتفاع 8849 مترًا

بصرف النظر عن كونها أول امرأة إماراتية تتسلق جبل إيفرست، فإن نايلة البلوشي خبيرة في الغوص الحر، كما أنها تمارس الفروسية بمهارة كبيرة.

واستطاعت نايلة، اكتمال تسلق أعلى قمة بالعالم والتي يبلغ ارتفاعها 8849 متراً في 14 مايو الماضي، قبل يومين فقط من تسلق منال رستم، وهي أول مصرية تتسلق جبل إيفرست..

نايلة البلوشي وقمة إيفرست

بعد أسابيع من التدريب والتسلق والتحديات التي واجهتها وأصعبها درجة الحرارة التي تصل إلى 40 درجة تحت الصفر، وصلت نايلة البلوشي، إلى قمة جبل إيفرست، ورفعت علم دولة الإمارات العربية المتحدة على القمة.

وفي تصريح لصحيفة ذا ناشيونال، قالت :” أنا سعيدة للغاية”، مشيرة إلى أنها استلهمت مغامرتها الكبيرة من زوجها سعيد المعمري، 45 عامًا، والذي تسلق قمة إيفرست مرتين.

وبعد صعودها الناجح، أصبح الزوجان أول زوجين عربيين يتسلقان أعلى جبل في العالم، حيث كان المعمري، أول إماراتي يتسلق جبل إيفرست عام 2012.

إيفرست سهل

أوضحت نايلة، بأن الرحلة شاقة وممتعة في الوقت نفسه، قائلة :” صعدت برفقة مرشد من شعب الشيربا النيبالي، واستغرقت 10 أيام من المعسكر الأساسي إلى القمة”.

وأضافت نايلة :”مكثت لمدة ستة أيام في المعسكر الثاني، الذي يبلغ ارتفاعه 6400 مترًا، وهو نقطة انطلاق إلى القمة”، مشيرة إلى أن الطقس الملائم والرياح المنخفضة لعبت دورًا مهمًا في نجاحها.

وكشفت نايلة، أنها بدأت في اتخاذ قمم عالية على مدار العامين الماضيين، وغالبًا ما كانت تتسلق مع زوجها. ومنذ عام 2020، تسلقت منطقة أرارات الكبرى في تركيا وأرمينيا وجبل الكاميرون وجبل هوفرلا في أوكرانيا.