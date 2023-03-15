ناهد زيدان “زوجة باسل خياط” تكشف 3 مفاجآت عن زوجها ومفاجأة عن نهاية مسلسل الثمن

بعد النجاح الذي حققه مسلسل الثمن، بطولة باسل خياط، وشخصية زين الصافي الرجل الرومانسي في المسلسل؛ حدث جدل واسع وبدأ سؤال واحد يتكرر على السوشيال ميديا وهو: هل باسل رومانسي في الواقع أم لا، وأخيرا قررت زوجة باسل خياط أن ترد.

ناهد زيدان زوجة باسل خياط تكشف مفاجآت عنه

تحدثت ناهد زيدان، زوجة الفنان السوري باسل خياط، عن رأيها في المشاهد الرومانسية التي يقدمها زوجها، وهل تغار أم لا.

وقالت زوجة باسل خياط: في البداية كنت أغار، لكن بعد ذلك بدأت أنظر لمسلسل الثمن وغيره من الأعمال بعين الناقد والمشاهد.

وتابعت: أنا أشعر بالدهشة من أداء باسل في المسلسل، والقالب الرومانسي الذي يقدمه، حتى أني أشاهد وأقول “واو”.

وأوضحت أنها الداعم الأول لباسل في كل خطواته، ولذلك هي تشعر بالسعادة عندما ينجح، ولا تفكر في أي شيء آخر.

وكشفت مفاجأة عن زوجها حين قالت: باسل في الواقع فيه بعض الصفات من شخصية زين، لكنه ليس شخص رومانسي أبدا في الحياة العادية.

وأكدت زوجة باسل خياط أن أجمل شيء في شخصية زوجها إنه يهتم بأن يجعلها سعيدة أكثر من اهتمامه بسعادته هو الشخصية.

وكشفت مفاجأة أخرى عن باسل خياط، حيث قالت إنه لا يحفظ الدور ولا يذاكر الاسكريبت، هو فقط يفهم الدور بقراءة سريعة ومن ثم يؤديه أمام الكاميرا.

وعن نهاية مسلسل الثمن، حاولت ناهد زيدان الهروب من الإجابة، لكنها ألمحت إلى أن نهاية المسلسل ستكون حلوة وليست حزينة.

يذكر أن مسلسل الثمن حقق نسب مشاهدة عالية مؤخرا، وهو من بطولة باسل خياط ورزان جمال ونيقولا معوض.