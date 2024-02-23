نانسي عجرم تواجه أزمة قضائية بسبب صورها مع مدون إسرائيلي

أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي، وقد تحول هذا الجدل إلى أزمة قضائية بعد أن تقدم أحد المحامين اللبنانيين بدعوى قضائية ضدها أمام النيابة العامة العسكرية، بتهمة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

صورة نانسي عجرم مع المدون الإسرائيلي–المصدر: موقع العربية

تأتي هذه القضية في ظروف حساسة حيث تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية حرباً مع إسرائيل بالإضافة إلى الحرب في قطاع غزة، وقد أثارت صور نانسي عجرم مع المدون الإسرائيلي اهتماماً كبيراً على هامش حفلها الغنائي في قبرص، وذلك بعد تقديم الدعوى القضائية ضدها.

وتشير الدعوى المقدمة إلى أن ظهور نانسي مع المدون الإسرائيلي ليس المرة الأولى، وقد جاء في توقيت حرب جنوب لبنان، وتم توثيق ذلك من خلال الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وأوضح المحامي في بيانه الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، أن ما قامت به نانسي يشكل “مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل”، الذي يحظر أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وينص القانون على أنه يُمنع على أي شخص التعاقد مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بأي شكل من الأشكال، سواء كانت الصفقات التجارية أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.

גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987 @mayarachlin pic.twitter.com/aPjtCcr1V2 — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024

بينما احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بظهور نانسي مع المدون الإسرائيلي، وصفت بعض الصفحات الإسرائيلية تلك الصور بـ”الفضيحة”، في محاولة للتشهير بسمعة الفنانة التي تعاطفت مع القضية الفلسطينية في بداية الحرب على قطاع غزة.

حيث تداول ناشطون صوراً لنانسي عجرم وهي تصافح مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس وتتبادل الحديث معه، وسط استهجان واسع للصور في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة.

نانسي عجرم مبروك عم بيحكوا عنك في الاعلام الاسرائيلي @NancyAjram https://t.co/hPlQs28xkR — Farah ALHashim فرح الهاشم (@AlhashemFarah) February 19, 2024

من جهة أخرى، دافع عدد من المؤيدين عن نانسي عجرم، مؤكدين حقها في التعبير عن آرائها وتمتعها بحرية التواصل مع أي شخص ترغب فيه، وأشاروا إلى أن القضية تتعلق بالحرية الشخصية ولا يجب أن تتحول إلى قضية قضائية.