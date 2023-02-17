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نانسي عجرم تنشر صورة لوالدتها والجمهور يتغزل “فين البنت وفين أمها..دي أكيد أختها..هي الناس دي مش بتكبر”

عبد الرحمن رضا

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب الجماهير.

وكانت الصورة التي نشرتها الفنانة نانسي عجرم صورة تجمعها بوالدتها وأعجب بها الجمهور وعلق “مين الأم ومين البنت”، في تجميل لوالدتها بسبب جمالها المقارب لنانسي عجرم.

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وأضاف بعض الجماهير تعليقات أخرى مثل : “دي أكيد أختها مش مامتها”، وقال آخر: “لازم تكون ماما كده عشان تجيب نانسي عجرم”، وقالت أخرى: “الناس دي مش بتكبر”.

ومن فترة نشرت نانسي عجرم صورة مع ابنتها الصغيرة ونالت إعجاب الكثير من الجماهير وقالوا أنها تشبه نانسي كثيراً، وتتمتع الفنانة اللبنانية بقدر من الجمال مثل والدتها وابنتها مثلها، الأمر الذي يجذب الانظار دائماً.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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