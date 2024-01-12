ناشط عراقي: الوحدة 8200 الإسرائيلية للتفرقة بين العرب

أنتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لناشط سياسي عراقي، يتعرض لوحدة إسرائيلية، تعمل على التفرقة بين العرب بعضهم لبعض، وخاصة بين السنة والشيعة، من خلال بث الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصالح الصهيونية.

جهاز الشاباك

الوحدة 8200

هي وحدة استخبارات إسرائيلية، مسئولة عن الاستخبارات، وتابعة لجهاز الشاباك الإسرائيلي، وتسمى أيضا وحدة SIGINT، تعمل على قيادة الحرب الإلكترونية، لأغراض صهيونية، وتعتمد على الرصد، والتنصت، والتصوير، والتشويش، من خلال تقنية متقدمة، وتتنصت على هواتف الفلسطينيين، وأيضا كان لها دور في استهداف المنظومات المسؤولة عن تخصيب اليورانيوم، في المنشآت الإيرانية، وتعطيلها في عام 2009.

صناعة العدو الوهمي

حيث قال الفيلسوف الأمريكي “نعوم شوميسكي”، إذا أردت السيطرة على شعب، اجعل لهم عدو وهمي، هكذا تعمل وحدة 8200 الإسرائيلية، على تأجج الفتن، بين بعض الدول العربية، وعدم تماسك الشعب داخل الدولة الواحدة، عبر الحرب الإلكترونية، وكان للتفرقة بين الشيعة والسنة الدور الأكبر، حيث توترت العلاقات بينهم، في العديد من الدول، وظهرت بعض الأجيال، لا تحمل العداء لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، ليفضح الكيان الصهيوني، ويوقظ وعي الأمة.