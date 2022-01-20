نائب كويتي: أنا مؤتمن أمام الله وأسأله أن تكون كلماتي حجة لي وليست علي

قال النائب الدكتور صالح الشلاحي عضو مجلس الأمة الكويتي أنه بناءً على المعطيات المتوفره أمامه، واحتراما لكل من حمله المسؤولية من أبناء الكويت، وأنه من منطلق أنه مسؤول أمام الله، ويرجو الله ويدعوه أن تكون كلماته حجة له لا عليه، أنه لم ولن يكون أداة في الصراع الدائر الآن على الساحة الكويتية فيما يخص الصورة التي ستكون عليها المرأة بعد انضمامها للخدمة في الجيش الكويتي.

وكان ستة نواب كويتيون أمس قد أصدروا بيانا يعلنون فيه تجديد الثقة في الوزير، وأنهم لن يقبلوا التوجيه من أي جهة كانت.

إلتزام الوزير بالفتوى هو الأساس

بناءا على المعطيات المتوفرة و أحتراما لكل من حملني المسؤولية .. أنا مؤتمن أمام الله و أسأله أن تكون كلماتي حجة لي و ليست علي .. لم و لن أكون أداة في صراع الأقطاب … إلتزام الوزير بالفتوى التي سوف تصدر من هيئة الإفتاء هو الأساس الذي سوف يبنى عليه القرار .. #وأهلها_مصلحون — د.صالح ذياب المطيري (@Dr_S_ALMutairi) January 20, 2022

جاء ذلك في تغريده للنائب على حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، كما أكد د. صالح على أنه سوف يبني قراره بناء على إلتزام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد الجابر بالفتوى التي ستصدر من هيئة الإفتاء.

جدير بالذكر أن د. صالح اختتم تغريدته بهاشتاج #وأهلها_مصلحون، وهو شعاره دوماً في مسيرته السياسية والتشريعية.

من هو صالح الشلاحي؟

هو نائب في مجلس الأمة الكويتي، وطبيب وسياسي يهتم بأن تكون السياسة التشريعية في مجلس الأمة تدور وجودا وعدما مع الشريعة الإسلامية، ويحسبه كثير من معارضيه أنه ضمن حزب إسلامي، لكن هو ذاته يقدم نفسه دوما على أنه مستقل، وليس له أي انتماءات حزبية وغير منضم لأي جماعة.

وأما عن مسيرته العلمية، فقد حصل على البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة نيو كاسل، وحصل على البورد والزمالة الكندية الأمريكية تخصص الباطنية والصدرية.

وعمل الشلاحي كطبيب في مستشفى الملكة إليزابيث في كندا، وهو رئيس وحدة الجهاز التنفسي في مستشفى العدان، ومحاضر منتدب بكلية الطب جامعة الكويت، له الكثير من النشرات الطبية في مجلات ودوريات متخصصة عالمية.