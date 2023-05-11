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مي كساب بإطلالة جميلة باللون الأزرق للمشاركة في برنامج مصطفى الأغا | صور وفيديو  

عبد الرحمن رضا

نشرت الفنانة المصري مي كساب منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجمعت فيه بعض الصور بإطلالة بفستان أزرق اللون.

وكتبت الفنانة مي كساب على المنشور “الحب وليس أشياء أخرى”، وكانت هذه الإطلالة من أجل تصوير برنامج صدى الملاعب على mbc مع الإعلامي مصطفى الأغا.

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ونالت الإطلالة على إعجاب الجماهير المصرية والعربية ومحبي الفنانة مي كساب، وعلق الجمهور عليها قائلاً :”قمر بسم الله ماشاء الله، ربنا يوفقك ويسعدك.

وتحدثت مي في برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا عن حياتها الشخصية والفنية ودخلت في أمور كثيرة خلال الحلقة وتحدثت عن دورها في مسلسل جعفر العمدة رمضان ٢٠٢٣.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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