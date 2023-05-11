موقف محرجا للجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” بعد اختراق حسابه الشخصي بموقع تويتر

واجه بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي السعودي، موقفًا محرجًا في الساعات الأخيرة بسبب اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد أعرب موسيماني عن فرحته قبل عدة أيام بعد قيادة فريق الأهلي إلى الصعود مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين بعد تحقيق نتائج جيدة في بطولة دوري يلو.

وأشارت التقارير إلى أن الجماهير بدأت في تداول فيديو إباحي عبر حساب موسيماني على “تويتر”، وقد أدى ذلك إلى انتشار سخرية واسعة بين المستخدمين.

ومع ذلك، أعلن موسيماني على حسابه الشخصي على “تويتر” أنه استعاد السيطرة على حسابه، بعد أن تعرض للاختراق من قبل مجموعة غير معروفة.

My account hacked by bad people!!!😡😡😡 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 10, 2023

وعقب موسيماني قائلًا: “تم اختراق حسابي من جانب أشخاص سيئين، وهذه ليست المرة الأولى، وأشكر لمن تمكن من المساعدة واستعادة حسابي الحمد لله”.

وبالرغم من أنه لم يتم الكشف عن هوية المجموعة المسؤولة عن الاختراق، إلا أن هذه الحادثة تجعلنا نذكر أهمية الحفاظ على الأمان الإلكتروني واتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الاختراقات والاحتيال الإلكتروني.