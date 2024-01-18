موقف صادم للحكومة اليمنية بعد تصنيف الحوثيين بالمنظمة الإرهابية من قبل أمريكا

الحكومة اليمنية صُدمت جميع الشعوب العربية بموقفها تجاه جماعة الحوثيين، بعدما اعترضت الأخيرة العديد من السفن البحرية التجارية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ردًا على القصف الجوي العنيف على قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية قد شنا هجومًا عنيفًا على عدد من المواقع التابعة للحوثيين في اليمن، مما كان رد الجانب الحوثي قويًا بتدمير عددًا من السفن واستهداف ناقلات نفط تابعة للدولتين والكيان الصهيوني خلال اليومين الماضيين.

موقف الحكومة اليمنية من قرار أمريكا

شهدت الساعات القليلة الماضية ترحيب شديد من الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار جماعة الحوثيين منظمة إرهابية عالمية.

مستشار #العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي: هجمات الحوثيين تدفع القوات الدولية لتفتيش السفن الممتنعة عن التعريف بنفسها أو حمولتها pic.twitter.com/DKomVwDGCy — العربية (@AlArabiya) January 17, 2024

وشددت الحكومة اليمنية في بيان رسمي لها، على أن قرار اعتبار جماعة الحوثيين جماعة إرهابية يأتي متضامنًا مع وصف الحكومة اليمنية بإن هذه الجماعة منظمة إرهابية، وذلك وفقًا لقوانين البلاد، كما جاء القرار بالاستجابة لنداءات اليمن في المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لحماية الشعب اليمني من تعديات هذه الجماعة.

إدارة #بايدن تترك الباب مفتوحا للمحادثات مع الحوثيين بقرار إدراج الجماعة على قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص"#العربية pic.twitter.com/nYxcJehvfR — العربية (@AlArabiya) January 18, 2024

وأكد البيان الرسمي الصادر من الحكومة اليمنية أن منذ الانقلاب الذي قامت به هذه المليشيا، لم نجد رادع حقيقي للممارسات التي يقومون بها من هجمات إرهابية، مُشيرًة إلى أن هذه الجماعة قامت بجرائم بشعة وانتهاكات كثيرة في حق الشعب اليمني، بعد تفجير المنازل والمساجد والكنائس، بجانب اضطهاد الأقليات الدينية في البلاد.

المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: نفذنا هجوما على سفينة أمريكية في خليج #عدن بصواريخ بحرية، ونؤكد استمرار الملاحة إلى الوجهات كافة عدا #فلسطين المحتلة#حرب_غزة pic.twitter.com/iVxQyk5uTV — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 17, 2024

كما أوضحت أن الصحفيين والنشطاء السياسيين عانوا بشدة من جرائم هذه الجماعة، بعدما قامت باعتقال عدد كبير منهم بجانب تعذيبهم، بالإضافة إلى حصار المدن اليمنية وقيامهم بزراعة الألغام في البر والبحر، وتهديد سفن العديد من الدول.

واشنطن صنفت الحوثيين منظمة ارهابية ، هل سمع العالم عن منظمة ارهابية تطالب بوقف الابادة الجماعية ؟ هل سمع العالم جماعة ارهابية تطالب برفع الحصار والتجويع والقتل عن ملايين البشر ، هناك دولتان على راس الارهاب العالمي على كل شعوب الارض تصنيفهم كذلك ( امريكا واسرائيل ) — Kamal khalaf (@Kamalkhalaf17) January 17, 2024

واختتمت الحكومة اليمنية بيانها بأنها تؤكد على أن لن يكون هناك سلام في اليمن في ظل انتهاج هذه الجماعة للنهج الإرهابي التي تقوم به.