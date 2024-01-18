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موقف صادم للحكومة اليمنية بعد تصنيف الحوثيين بالمنظمة الإرهابية من قبل أمريكا

أحمد علي

الحكومة اليمنية صُدمت جميع الشعوب العربية بموقفها تجاه جماعة الحوثيين، بعدما اعترضت الأخيرة العديد من السفن البحرية التجارية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ردًا على القصف الجوي العنيف على قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية قد شنا هجومًا عنيفًا على عدد من المواقع التابعة للحوثيين في اليمن، مما كان رد الجانب الحوثي قويًا بتدمير عددًا من السفن واستهداف ناقلات نفط تابعة للدولتين والكيان الصهيوني خلال اليومين الماضيين.

موقف الحكومة اليمنية من قرار أمريكا

شهدت الساعات القليلة الماضية ترحيب شديد من الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار جماعة الحوثيين منظمة إرهابية عالمية.

وشددت الحكومة اليمنية في بيان رسمي لها، على أن قرار اعتبار جماعة الحوثيين جماعة إرهابية يأتي متضامنًا مع وصف الحكومة اليمنية بإن هذه الجماعة منظمة إرهابية، وذلك وفقًا لقوانين البلاد، كما جاء القرار بالاستجابة لنداءات اليمن في المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لحماية الشعب اليمني من تعديات هذه الجماعة.

وأكد البيان الرسمي الصادر من الحكومة اليمنية أن منذ الانقلاب الذي قامت به هذه المليشيا، لم نجد رادع حقيقي للممارسات التي يقومون بها من هجمات إرهابية، مُشيرًة إلى أن هذه الجماعة قامت بجرائم بشعة وانتهاكات كثيرة في حق الشعب اليمني، بعد تفجير المنازل والمساجد والكنائس، بجانب اضطهاد الأقليات الدينية في البلاد.

كما أوضحت أن الصحفيين والنشطاء السياسيين عانوا بشدة من جرائم هذه الجماعة، بعدما قامت باعتقال عدد كبير منهم بجانب تعذيبهم، بالإضافة إلى حصار المدن اليمنية وقيامهم بزراعة الألغام في البر والبحر، وتهديد سفن العديد من الدول.

واختتمت الحكومة اليمنية بيانها بأنها تؤكد على أن لن يكون هناك سلام في اليمن في ظل انتهاج هذه الجماعة للنهج الإرهابي التي تقوم به.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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