موقع delivery paci gov kw تجديد البطاقة المدنية عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية

يعتبر موقع delivery paci gov kw من أهم عمليات البحث داخل دولة الكويت، وذلك بعد إتاحة بعض الخدمات، التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي تقوم بالتيسير على المواطن، عن طريق تقديم خدمة تجديد البطاقة المدنية أونلاين، والإستعلام عن البطاقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكل ما عليكم فعله، هو بعض الخطوات نقوم بتوضيحها في السطور المقبلة.

خطوات تجديد البطاقة المدنية

قم بالذهاب إلى موقع الهيئة العامة بالكويت في السطور المقبلة

أضغط على خدمة الإستعلام عن البطاقة المدنية بأعلى القائمة

ستتوجه إلى صفحة المعلومات الشخصية، إملأ البيانات التي يتم طلبها منك

قم بكتابة الإسم بالكامل وتاريخ الميلاد والجنسية ومحل الإقامة الحالي، ورقم هاتف صاحب البطاقة المراد الإستعلام عنها

إملأ البيانات بعناية حتى لا يتم رفض طلبك

أكتب رقم إصدار البطاقة المدنية

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة إلكترونية لصاحب الحساب المسجل على قاعدة البيانات

قم يتطلب الأمر تأكيد التسجيل من خلال رسالة التفعيل أو لا

قم بمراجعة البريد الإلكتروني الخاص بك، سواء inbox أو من خلال الرسائل الغير مرغوب بها

رابط الهيئة العامة للمعلومات المدنية

سجل من خلال هذا الرابط https://delivery.paci.gov.kw/ ، وهو الرابط الرسمي للإطلاع على البطاقة المدنية الجديدة، وتجديد البطاقة الخاصة بك، بعد إتباع الخطوات السابق الإشارة إليها.

أصبحت البطاقة المدنية من أهم الأوراق التي يحملها المواطن الكويتي سواء وافد أو مقيم، وهي الهوية التي يتم حمل البيانات بها، وأصبح التجديد الخاص بها أمر ضروري، خاصة في التقديم على الوظائف، أو عند التجديد لخدمة ما: