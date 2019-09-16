موقع التسجيل في قرعة الهجرة لكندا 2020 – 2021 ورابط الموقع

موقع التسجيل في قرعة الهجرة لكندا تصدرت محركات البحث الساعات الماضية، إذ يرغب الكثير من العرب في التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا 2020 – 2021، خاصة وأنه سيتم فتح باب استقبال طلبات الهجرة لكندا بدءً من الساعات الأولى صباح 17 سبتمبر / إيلول، وتحديدًا بعد الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وبعد ذلك الموعد يمكنك الدخول إلى رابط موقع التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا، من أجل تقديم طلب للحصول على تصريح السفر، ومن خلال مقالنا نقدم لكم رابط الموقع وكذلك الخطوات والأوراق المطلوبة، فتابعوا معنا السطور القادمة.







موقع التسجيل في قرعة الهجرة لكندا

يمكنك التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا 2020 – 2021 باتباع الإجراءات التالية:







الدخول إلى موقع التسجيل في قرعة الهجرة لكندا، وهو موقع رسمي تابع للحكومة الكندية ومتوفر باللغة العربية. اختيار تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني وملء البيانات.

وعليك اتباع التعليمات التالية:

تقوم بتقديم كل نموذج لشخص واحد، وحتى لو عائلة مكونة من خمس أفراد عليك ملء خمس نماذج منفصلة.

عليك طباعة إيصال الدفع فورًا، إذ لن يتسنّ لك الحصول عليه لاحقًا.

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خطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا 2020

تجهيز جواز السفر الخاص بك وكذلك بطاقتك الائتمانية. الضغط على الرابط السابق لتقديم طلب هجرة إلى كندا وبد تعبئة النموذج على الموقع، ويجب أن تتم تلك العملية بدقة وبسرعة. دفع مبلغ 7 دولارات كندية، وذلك مقابل تصريح السفر الإلكتروني، مع العلم أنه يتم الموافقة على أغلب الطلبات وخلال دقائق. تجهيز عنوان بريد تقوم بكتابته وعلى أن تكون متواجدًا به بالفعل، إذ سيتم إرسال تصاريح السفر عليه. سوف يتم إرسال رسالة إليك خلال 72 ساعة قبل الموافقة على الطلب الخاص بك تتضمن بعض التعليمات.

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وهكذا أعزاؤنا القراء قدمنا لكم رابط موقع التسجيل في قرعة الهجرة لكندا 2020، كما حاولنا تبسيط خطوات التسجيل، نتمنى أن تكونوا من سعداء الحظ الفائزين في قرعة الهجرة.