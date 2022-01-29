موعد مسلسل ابو العروسة الموسم الثالث وتوقيت الاعادة عبر قنوات DMC

اليوم انطلقت اولى حلقات مسلسل ابو العروسة الموسم الثالث الذي طال انتظاره من قبل الالاف من عشاق اعمال الدراما الاجتماعية، حيث قد لاقي مسلسل ابو العروسة اعجاب الملايين من الاشخاص ليس في مصر فقط بل على مستوى دول العالم العربي منذ عرض أول حلقة له، حيث تدور احداثه في اطار اسرة عبد الحميد وما يطرأ عليها من مشكلات، وقد تم عرض المسلسل للمرة الاولى في ديسمبر 2017.

موعد مسلسل ابو العروسة الموسم الثالث

وقد أعلنت شبكة قنوات DMC عن موعد مسلسل ابو العروسة الموسم الثالث، حيث تقوم الشبكة بنقل المسلسل بكل حلقاته بشكل حصري، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث في تلك الاوقات، وذلك عبر قناة DMC الفضائية:

يعرض للمرة الاولى: في تمام الساعة الثامنة مساءا.

الاعادة الاولى: في تمام الساعة الثانية صباحا.

الاعادة الثانية: في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

أما عن مواعيد عرض المسلسل عبر قناة DMC دراما:

يعرض للمرة الاولى: في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

الاعادة الاولى: في تمام الساعة الثامنة صباحا.

الاعادة الثانية: في تمام الساعة الرابعة مساءا.

مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

ومن المتوقع أن يلاقي مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث نجاحا باهرا على غرار الموسمين السابقين، المسلسل بطولة نخبة من كبار النجوم:”سيد رجب، نرمين الفقي، سوسن بدر، مدحت صالح”.

تردد قنوات DMC

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.